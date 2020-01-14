Fenerbahçe Beko ASVEL maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe ASVEL basketbol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden olan Fenerbahçe Beko, 19. hafta karşılaşmasında sahasında Fransız ekibi ASVEL'i konuk edecek. Euroleague'de çift maç haftası gelirken, temsilcimiz üst üste iki karşılaşmasını kendi salonunda oynayacak. Bu müsabakanın ardından 16 Ocak 2020 Perşembe günü Barcelona da Ülker Sports Arena'da ağırlanacak. Bu sezon sallantılı bir performans ortaya koyan Obradoviç'in öğrencileri, 7 galibiyet/11 mağlubiyetlik derecesi ile 12. sırada yer alıyor. Rakip ASVEL ise 8 galibiyet/10 mağlubiyetlik performansıyla 11. sırada bulunuyor. Zorlu geçmesi beklenen mücadele yaklaştıkça, 'Fenerbahçe Beko ASVEL maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek?' sorusunun yanıtı da araştırılmaya başlandı.

FENERBAHÇE BEKO ASVEL BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bu akşam 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele beIN Sports Haber tarafından şifresiz canlı yayınlanacak.

Maçı Robert Lottermoser (Almanya), Piotr Pastusiak (Polonya), Michele Rossi (İtalya) hakem üçlüsü yönetecek.

AVRUPA'DA 528. MAÇ

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 528. maçına ASVEL karşısında çıkacak. Temsilcimiz, Avrupa arenasında oynadığı 527 karşılaşmada 302 galibiyet elde etti, 225 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'de ise yaptığı 325 maçın 191'ini kazandı, 134'ünde ise sahadan mağlup ayrıldı.