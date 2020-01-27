Haberler > Spor Haberleri > Basketbol Haberleri > Black Mamba ne demek? Kobe Bryant'ın lakabı Black Mamba ne anlama geliyor?

ne demek? 'ın lakabı ne anlama geliyor?

Amerikan Ligi'nin () efsanevi oyuncusu , geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetti. lakabıyla tanınan Kobe Bryant ile birlikte 13 yaşındaki kızı Gianna Maria-Onore de hayatını kaybetti. Kariyerinde 'tan başka bir takımda forma giymeyen Kobe Bryant'ın, 8 ve 24 numaralı formaları kulüp tarafından emekli edilmişti. Ölüm haberinin ardından NBA takımlarından takımı da 24 numaralı formayı emekli ettiğini açıkladı. Peki Kobe Bryant neden lakabıyla anılıyordu. İşte anlamı...

Giriş Tarihi: 27.1.2020 10:54 Güncelleme Tarihi: 27.1.2020 10:56 ABONE OL
Black Mamba ne demek? Kobe Bryant'ın lakabı Black Mamba ne anlama geliyor?

Basketbol dünyası Kobe Bryant'ın ölüm haberiyle sarsıldı. NBA'in ve dünya basketbolunun efsane ismi Kobe Bryant, geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetti. Kobe ve 8 kişinin öldüğü kazada efsane basketbolcunun kızı Gianna da yer aldı.

NBA'i yasa boğan haber sonrası maçların ilk 24 saniyelerinde takımlar hücum haklarını kullanmadı. Karşılaşmaların öncesinde ise Kobe Bryant için saygı duruşunda bulunuldu.

BLACK MAMBA NE DEMEK?

Kobe Bryant, kariyeri boyunca 'Black Mamba' lakabıyla tanındı. Saldırgan bir yılan türü olan 'Black Mamba'(Kara Mamba) ismi Kobe'ye oyun tarzından dolayı verildi. Black Mamba dünyanın en uzun zehirli 2. yılanı olarak biliniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Black Mamba ne demek? Kobe Bryant'ın lakabı Black Mamba ne anlama geliyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN