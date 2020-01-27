Basketbol dünyası Kobe Bryant'ın ölüm haberiyle sarsıldı. NBA'in ve dünya basketbolunun efsane ismi Kobe Bryant, geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetti. Kobe ve 8 kişinin öldüğü kazada efsane basketbolcunun kızı Gianna da yer aldı.

NBA'i yasa boğan haber sonrası maçların ilk 24 saniyelerinde takımlar hücum haklarını kullanmadı. Karşılaşmaların öncesinde ise Kobe Bryant için saygı duruşunda bulunuldu.

BLACK MAMBA NE DEMEK?

Kobe Bryant, kariyeri boyunca 'Black Mamba' lakabıyla tanındı. Saldırgan bir yılan türü olan 'Black Mamba'(Kara Mamba) ismi Kobe'ye oyun tarzından dolayı verildi. Black Mamba dünyanın en uzun zehirli 2. yılanı olarak biliniyor.