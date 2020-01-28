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ve kızı Gianna'nın öldüğü kazanın ayrıntıları ortaya çıktı! Yalnızca 15 dakika gidecekleri ama...

Dünyanın gelmiş geçmiş en yetenekli basketbolcuları arasında yer alan 'ın ölümüne neden olan helikopter kazası hakkında bilgileri ortaya çıktı! 'Black Mamba' lakaplı Kobe ve kızı Gianna'nın da aralarında bulunduğu 9 kişinin ölümüne yol açan kazanın nedenini araştıran ABD'li yetkililer pilotun kazadan çok kısa bir süre önce helikopterin irtifasını arttırdığını açıkladı. Pilotun bulut tabakasına girmemek için böyle bir tercihte bulunduğu düşünülüyor. Radar verilerine göre helikopter 2330 ft'e kadar çıktı ve daha sonra sol tarafa doğru alçaldı ve düştü. Kazayla ilgili son dakika bilgileri haberimizde!

Giriş Tarihi: 28.1.2020 08:59 ABONE OL
SON DAKİKA Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın öldüğü kazanın ayrıntıları ortaya çıktı! Yalnızca 15 dakika gidecekleri ama...

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Emniyet Dairesi üst düzey yetkilisi Jennifer Homendy, ve kızı Gianna'nın ölümüyle sonuçlanan helikopter kazasıyla ilgili açıklamalarında bulundu. Homendy; 'İnsan hatası, çevre şartları ve arıza gibi ihtimaller üzerine duruyoruz fakat hava durumu bunların küçük bir parçasını oluşturuyor.' dedi. Kaliforniya'da Pazar günü oldukça yoğun bir sis vardı. Kobe'nin hayatını kaybettiği kazada helikopterle yalnızca 15 dakika yolculuk yapacağı ortaya çıktı...

Kobe Bryant'ın ve kızı Gianna'nın yedi kişiyle birlikte hayatını kaybetmesine yol açan helikopter kazasının nedenini araştıran Amerikalı yetkililer, pilotun kazadan hemen önce bir bulut tabakasına girmemek için helikopterin irtifasını artırdığını açıkladılar.

İŞTE KORKUNÇ KAZA HAKKINDA SON DAKİKA BİLGİLERİ!

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SON DAKİKA Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın öldüğü kazanın ayrıntıları ortaya çıktı! Yalnızca 15 dakika gidecekleri ama...
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