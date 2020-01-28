SON DAKİKA Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın öldüğü kazanın ayrıntıları ortaya çıktı! Yalnızca 15 dakika gidecekleri ama...

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Emniyet Dairesi üst düzey yetkilisi Jennifer Homendy, Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın ölümüyle sonuçlanan helikopter kazasıyla ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. Homendy; 'İnsan hatası, çevre şartları ve arıza gibi ihtimaller üzerine duruyoruz fakat hava durumu bunların küçük bir parçasını oluşturuyor.' dedi. Kaliforniya'da Pazar günü oldukça yoğun bir sis vardı. Kobe'nin hayatını kaybettiği kazada helikopterle yalnızca 15 dakika yolculuk yapacağı ortaya çıktı...

Kobe Bryant'ın ve kızı Gianna'nın yedi kişiyle birlikte hayatını kaybetmesine yol açan helikopter kazasının nedenini araştıran Amerikalı yetkililer, pilotun kazadan hemen önce bir bulut tabakasına girmemek için helikopterin irtifasını artırdığını açıkladılar.

İŞTE KORKUNÇ KAZA HAKKINDA SON DAKİKA BİLGİLERİ!