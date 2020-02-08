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isim kararını verdi! Yeni ismi merak ediliyordu

'in ABD'li yıldız basketbolcusu , Türk vatandaşı oldu. Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Larkin'in vatandaşlık başvurusu kabul edildi. Türk vatandaşı olduktan sonra yeni isminin ne olacağı merak edilen Larkin, bu konudaki kararını da verdi.

Giriş Tarihi: 8.2.2020 10:50 Güncelleme Tarihi: 8.2.2020 10:51 ABONE OL
Shane Larkin isim kararını verdi! Yeni ismi merak ediliyordu

Anadolu Efes'in yıldız basketbolcusu Shane Larkin, artık Türk vatandaşı. Larkin, Türkiye Milli Basketbol Takımı formasını giyebilmek adına bu kararı aldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Anadolu Efes oyuncusu Shane Larkin'in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını alması konusunda yapmış olduğu başvuru onaylandı. 1992 doğumlu oyuncu 5901 sayılı Türk vatandaşlığı kanununun 12. maddesi A bendi uyarınca Cumhurbaşkanı'nın 06/02/2020 tarihli ve 2020/2088 sayılı kararı ile Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığının yanı sıra, Türk vatandaşlığını kazandı. Böylelikle Shane Larkin, A Erkek Milli Takımımız'ın formasını giyebilme hakkını elde etmiş oldu" denildi.

SHANE LARKIN İSMİ DEĞİŞMEYECEK!

Fanatik'te yer alan habere göre kanunen isim değişikliği yapmak zorunda olmayan Shane Larkin, adını değiştirmeyecek.

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Shane Larkin isim kararını verdi! Yeni ismi merak ediliyordu
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