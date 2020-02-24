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’ten kombine alanlara ücretsiz forma

Giriş Tarihi: 24.2.2020 ABONE OL
Anadolu Efes’ten kombine alanlara ücretsiz forma
THY Avrupa Ligi ve ligde liderliğini sürdüren Anadolu Efes, 2020-2021 sezonu kombinelerini satışa çıkardı. Lacivert-beyazlıların kombine alan taraftarlara bir de sürprizi olacak. 30 Haziran'a kadar bilet alan taraftarlara, bir adet yeni sezon forması hediye edilecek. Üstelik basketbolseverler, sadece Euroleague maçlarını kapsayan ya da tüm maçları kapsayan iki seçenekten birini tercih edebilecek. Ayrıca Anadolu Efes Fan Club üyeleri de kombine alımlarında yüzde 20 indirimden yararlanabilecek. Bilet almak isteyen taraftarlar www.biletix.com adresinden işlemlerini yapabilir.
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Anadolu Efes’ten kombine alanlara ücretsiz forma
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