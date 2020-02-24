Anadolu Efes’ten kombine alanlara ücretsiz forma

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THY Avrupa Lve ligde liderliğini sürdüren Anadolu Efes, 2020-2021 sezonu kombinelerini satışa çıkardı. Lacivert-beyazlıların kombine alan taraftarlara bir de sürprizi olacak.Üstelik basketbolseverler, sadece Euroleague maçlarını kapsayan ya da tüm maçları kapsayan iki seçenekten birini tercih edebilecek. Ayrıca Anadolu Efes Fan Club üyeleri de kombine alımlarında yüzde 20 indirimden yararlanabilecek.