Fenerbahçe Beko'nun yeni hocası Igor Kokoskov

Fenerbahçe Beko, Sırp hoca Zeljko Obradovic'in ayrılığının ardından yeni başantrenörünü belirledi.

beIN Sports'un haberine göre; Fenerbahçe Beko, Sırp koç Igor Kokoskov ile üç yıllık anlaşmaya vardı.

OBRADOVIC'IN YARDIMCILIĞINI YAPMIŞTI

Daha önce, "NBA tarihinin Avrupa'da doğup büyüyen ilk başantrenörü" unvanıyla bu ligde Phoenix Suns'ı çalıştıran Kokoskov; Los Angeles Clippers, Detroit Pistons, Orlando Magic ve Cleveland Cavaliers takımlarında da yardımcı antrenörlük yapmıştı.

Ayrıca Sırp çalıştırı, Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Zeljko Obradovic'in yardımlığını da üstlenmişti.

Sırp hoca, 2004 ve 2005'te Sırbistan-Karadağ Milli Takımı'nda Zeljko Obradovic'in yardımcısı olarak görev aldı.

Kariyerinde Gürcistan ve Slovenya milli takımlarının başantrenörlüğünü de üstlenen Sırp teknik adam, Slovenya ile 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda şampiyonluk yaşadı.