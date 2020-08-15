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Sacramento'ta istifa etti

'in genel menajeri , görevinden ayrıldı. 2015 yılında Kings'te genel menajerlik görevine başlayan Divac'ın yerine geçici olarak geldi.

İHA
Giriş Tarihi: 15.8.2020 13:47 ABONE OL
Sacramento'ta Vlade Divac istifa etti

NBA Batı Konferansı ekiplerinden Sacramento Kings'te Genel Menajer Vlade Divac istifa etti.

NBA takımı Sacramento Kings'te Vlade Divac ile yollar ayrıldı. Sacramento'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Divac'ın genel menajerlik görevinden ayrıldığı duyuruldu. Takımda genel menajerlik görevini geçici olarak Joe Dumars'ın yapacağı ifade edildi. Divac, 2015 yılında Kings'in genel menajer olarak görev almaya başlamıştı.

Vlade Divac, basketbolculuk kariyerinde NBA'de Los Angeles Lakers, Charlotte Hornets ve Sacramento Kings'te forma giymişti.

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Sacramento'ta Vlade Divac istifa etti
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