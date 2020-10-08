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Fenerbahçe Beko CANLI İZLE - Bein sports haber canlı yayın BURADA

Euroleague 2. hafta karşılaşması Fenerbahçe maçı kıran kırana devam ediyor. Karşılaşmada 4. Periyod sürerken her iki takımın da skoru çekişmeli olarak sürüyor karşılaşma beinsports haber kanalında canlı olarak yayınlanıyor. Kıyasıya süren karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler “” şeklinde araştırmalar yapmaya devam ediyor. Bu başlık altında Anadolu Efes Fenerbahçe Beko canlı izle linkini bulabilir Bein sports haber canlı yayın izleyebilirsiniz. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 8.10.2020 22:32 Son Güncelleme: 8.10.2020 22:33 ABONE OL
Anadolu Efes Fenerbahçe Beko CANLI İZLE - Bein sports haber canlı yayın BURADA

THY Euroleague 2. haftasında iki dev takım Anadolu Efes Fenerbahçe Beko karşı karşıya geliyor. Kıran kırana süren maçta 4. periyot oynanmaya devam ederken iki takımın skorları yakın olarak seyrediyor. Çekişmeli devam eden maçı canlı izlemek ve heyecanına ortak olmak izleyenler "Anadolu Efes Fenerbahçe Beko canlı izle" şeklinde araştırmalarını yapmaya devam ediyor. Bein sports haber canlı yayın linkini burada bulabilir ve Anadolu Efes Fenerbahçe Beko canlı izleyebilirsiniz. İşte Bein sports haber canlı yayın...

ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO CANLI İZLE - BEINSPORTS HABER CANLI YAYIN LİNKİ

Turkish Airlines Euroleague 2. hafta karşılaşması Anadolu Efes Fenerbahçe Beko canlı izle linkini aşağıda bulabilir ve keyifle izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=rojfyAFfW80


AVRUPA BASKETBOLUNDA 76'NCI TÜRK DERBİSİ

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko basketbol takımları arasında THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında yarın oynanacak maç, erkeklerde Avrupa kupalarındaki 76. Türk derbisi olacak.

İki takım, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.

Türk erkek basketbol takımları, son 25 yılda Avrupa arenasında Koraç Kupası, Avrupa Ligi, Avrupa Kupası, EuroChallenge gibi organizasyonlarda 75 kez birbirlerine rakip oldu.

İLK MAÇ 1996'DA KORAÇ KUPASI'NDA

Türk takımları Avrupa'da birbiriyle ilk kez 1995-1996 sezonunda Koraç Kupası'nda karşılaştı.

O zamanki adıyla Efes Pilsen (Anadolu Efes), Koraç Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yle eşleşti.

Rakibini 16 Ocak 1996'da deplasmanda 98-65 yenen lacivert-beyazlılar, ikinci maçı 74-56 kaybetmesine rağmen sayı farkıyla yarı finale yükseldi ve sezon sonu Koraç Kupası'nı müzesine götürdü.

FENERBAHÇE BEKO'DAN ANADOLU EFES'E BÜYÜK ÜSTÜNLÜK

Türk takımları arasında Avrupa arenasında en fazla Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko birbirleriyle karşı karşıya gelirken, sarı-lacivertliler rakibine büyük bir üstünlük kurdu.

Avrupa'da iki takım arasında daha önce oynanan 16 maçın 11'ini sarı-lacivertliler, 5'ini ise lacivert-beyazlılar kazandı.

EN FAZLA TÜRK DERBİSİNE FENERBAHÇE ÇIKTI

Avrupa kupalarında en fazla Türk derbisine Fenerbahçe çıktı.

Fenerbahçe, 32 kez Türk takımlarıyla Avrupa arenasında mücadele etti. Sarı-lacivertliler bu maçların 22'sini kazanmayı bildi.

Fenerbahçe'yi 30 maçla Anadolu Efes takip etti. Lacivert-beyazlılar bu maçlarda 17 galibiyet, 13 yenilgi yaşadı.

AVRUPA LİGİ'NDE 40 MAÇ OYNANDI

Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı organizasyonu Avrupa Ligi'nde 40 kez Türk takımları birbirine rakip oldu.

Türk takımları içinde ilk kez FIBA Avrupa Ligi'nde 1997-1998 sezonunda Efes Pilsen ile Türk Telekom karşılaştı.

FIBA Avrupa Ligi ve daha sonra ULEB Avrupa Ligi adı altında oynanan organizasyonda; Anadolu Efes, Ülkerspor, Türk Telekom, Fenerbahçe, Galatasaray, Darüşşafaka ve Beşiktaş, Türk derbilerine çıktı.

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