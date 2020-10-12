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deplasmanında

'ndeki temsilcimiz , dev organizasyonun 3. hafta mücadelesinde Alman ekibi ile karşı karşıya gelecek. Geride kalan iki haftada henüz galibiyetle tanışamayan iki ekibin karşılaşması yarın () Berlin'de oynanacak. Temsilcimiz, zorlu maç için Berlin'e uçtu.

Giriş Tarihi: 12.10.2020 10:45 ABONE OL
Anadolu Efes ALBA Berlin deplasmanında

Cevdet ÖZDEMİR-SABAH

THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında yarın(13 Ekim) ALBA Berlin'e konuk olacak olan Anadolu Efes Almanya'ya uçtu.

Sponsorluk anlaşması imzaladığı Corendon Havayolları'na ait uçakla Berlin'e giden temsilcimizin kafilesini İstanbul Havalimanı'ndan 'İGA PASS' görevlileri uğurladı.



Ligde geride kalan 2 haftada iki ekip de galibiyetle tanışamadı. ALBA Berlin, Maccabi Playtika Tel Aviv ve Bayern Münih'e yenilirken, Anadolu Efes ise Zenit Saint Petersburg ve Fenerbahçe Beko'ya mağlup oldu.

Daha önce rakibiyle 10 kez karşı karşıya gelen Anadolu Efes, Alman ekibini 9 maçta mağlup ederken 1 müsabakada ise kaybetti. Lacivert-beyazlılar deplasmandaki 5 maçı da kazanmayı başardı.

Berlin'deki Mercedes-Benz Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.


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Anadolu Efes ALBA Berlin deplasmanında
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