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- Beko | CANLI

Euroleague'in 8. haftasında , 'da İspanyol ekibi ile karşı karşıya geliyor. Ligde geride kalan 7 haftada Barca 6 galibiyet, 1 mağlubiyetle zirvede yer alıyor. Sarı-lacivertliler ise 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve averajla 5. sırada bulunuyor. Mücadeleyi, sabah.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 12.11.2020 22:53 Son Güncelleme: 12.11.2020 23:11 ABONE OL
Barcelona - Fenerbahçe Beko | CANLI

THY Euroleague'in 8. haftasında Fenerbahçe, Palau Blaugrana'da İspanyol ekibi Barcelona ile karşı karşıya geliyor. Ligde geride kalan 7 haftada Barca 6 galibiyet, 1 mağlubiyetle zirvede yer alıyor. Sarı-lacivertliler ise 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve averajla 5. sırada bulunuyor. Mücadeleyi, sabah.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

BARCELONA: 21
FENERBAHÇE BEKO: 11

25. RANDEVU
Barcelona ile Fenerbahçe bugüne kadar Euroleague'de 24 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 10 kez parkeden galip ayrıldı. İspanyol temsilcisi ise 14 kez rakibini mağlup etti. Geçtiğimiz sezon oynanan iki karşılaşmayı da Barcelona kazanmıştı.

NANDO DE COLO YOK
Fenerbahçe'de Fransız oyuncu Nando De Colo, sağ baldırındaki kas sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemiyor. Bir süredir bel sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Danilo Barthel ise takımla idmanlara başladı ve Barcelona kafilesinde yer aldı. Darüşşafaka mücadelesinde bel ağrılarından ötürü maç kadrosundan çıkartılan Ali Muhammed de takıma dahil oldu.

İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM
Ligde Fenerbahçe 75.9 sayı, 34.4 ribaund ve 18.0 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Barcelona ise 81.1 sayı, 34.7 ribaund ve 20.0 asist ortalamalarıyla oynuyor. Fener'de Lorenzo Brown 12.3 sayı, Barca'da Nikola Mirotic 16.8 sayı ortalamalarıyla oynayarak takıma katkıda bulunuyor.
Karşılaşmayı Borys Ryzhyk (Ukrayna), Olegs Latisevs (Letonya) ve Tomislav Hordov (Hırvatistan) hakem üçlüsü yönetiyor.

BACELONA - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Barselona kentindeki Palau Blaugrana Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma beIN SPORTS 3'ten canlı yayınlanıyor.

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Barcelona - Fenerbahçe Beko | CANLI
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