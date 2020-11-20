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'tan ayrıldı

takımlarından , milli basketbolcu 'yı serbest bıraktı. Kulübün yer alan açıklamada, 33 yaşındaki basketbolcunun serbest bırakıldığı duyurulurken, hesabından da milli oyuncuya teşekkür edildi.

AA
Giriş Tarihi: 20.11.2020 11:36 ABONE OL
Ersan İlyasova Milwaukee Bucks'tan ayrıldı

NBA takımlarından Milwaukee Bucks, milli basketbolcu Ersan İlyasova'yı serbest bıraktı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 33 yaşındaki basketbolcunun serbest bırakıldığı duyurulurken, sosyal medya hesabından da milli oyuncuya teşekkür edildi.

2005 NBA draftında 36. sıradan Milwaukee Bucks tarafından seçilen ve 2015'e kadar yedi sezon forma giyen Ersan İlyasova, 2018 yılında eski takımına dönmüştü.

Dokuz sezonda 272'si ilk beşte olmak üzere 583 maçta Bucks forması giyen milli basketbolcu, 9,8 sayı, 5,7 ribaunt ortalamasıyla oynadı.

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Ersan İlyasova Milwaukee Bucks'tan ayrıldı
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