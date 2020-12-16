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Bir takım bin umut

Spor Kulübü’nün başlattığı “’’ projesinin ilk etabı tamamlandı. Euroleague programı çatısı altında “Bir takımdan binlerce umut yaratmak” sloganıyla mülteci çocuklar için düzenlenen projeye ev sahipliğinde bulunan Bahçeşehir Koleji Darıca Kampüsü’nde tören düzenlendi. Törende projeye katılan 10 Suriyeli çocuğa hediye ve sertifikaları verildi

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Giriş Tarihi: 16.12.2020 ABONE OL
Bir takım bin umut
Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı'nın, Euroleague Basketball One Team programı çatısı altında "Bir takımdan binlerce umut yaratmak'' sloganıyla başlattığı "Umut Sahada" projesinin 10 haftalık ilk etabı tamamlandı. Ülkelerindeki savaş koşullarından ötürü Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan Suriyeli mülteci 10 çocuğun sosyal becerilerini ve kişisel gelişimlerini basketbol aracılığıyla geliştirmeyi hedefleyen projeye ev sahipliği yapan Bahçeşehir Koleji Darıca Kampüsü'nde sertifika töreni düzenlendi.

İLK ETABI BAŞARIYLA SONLANDIRDILAR
Semra & Enver Yücel Vakfı (SEY Vakfı), Darıca Belediyesi ve Bahçeşehir Koleji partnerliğiyle yürütülen "Umut Sahada" projesinin ilk etabını başarıyla tamamlayan Suriyeli mülteci minikler, yapılan törenle sertifikalarını aldı. Törende Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve ilçe muhtarları çocuklara madalya ve sertifikalarını takdim etti. Yüz yüze derslerin aksadığı ve okulların online eğitime geçmek zorunda kaldığı pandemi koşullarında, bilgisayar ya da tableti olmayan çocukların eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamaması için SEY Vakfı Başkan Vekili Begüm Yücel de, projeye katılan çocuklara tablet hediye etti.

BİR ÇOCUĞUN HAYATINA, AİLESİNE DOKUNABİLMEK ÇOK KIYMETLİ
SEY Vakfı Başkan Vekili Begüm Yücel, "Hedefimiz bir takımdan binlerce umut yaratmaktı. Bundan sonraki faaliyetlerimizde de bu amaç için çaba göstermeye devam edeceğiz" dedi
Projenin eğitim tarafını üstlenen SEY Vakfı'nı temsilen törende yer alan başkan vekili Begüm Yücel, "Vakfımızın henüz ilk yılındayız. Ve daha ilk yılımızda onlarca öğrencinin eğitim ve eğitime bağlı ihtiyaçları için pek çok projeyi hayata geçirdik. Ama 'Umut Sahada' projesi, mülteci çocuklar özelinde olduğu için, Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, bize projeyi anlattığında ayrı bir heyecanla bu işin içinde olmak istedik" dedi.

ÇOK KIYMETLİ BİR ÇALIŞMA
Begüm Yücel sözlerine şöyle devam etti: "Biliyorsunuz, bu yıl maçlar Koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanıyor. Maçlara yasak olduğu için gidemeyen seyirciler, SEY Vakfı'na mülteci çocuklar adına bağış yaparak tribüne maketlerinin gitmesini sağlıyor, yani tribündeki boş koltukları maketleri dolduruyor. Biz de bu vesileyle toplanan bağışlarlarla, sığınmacı çocukların eğitim ve yaşam hayatlarına destek oluyoruz. Sloganımızda da belirttiğimiz gibi hedefimiz bir takımdan binlerce umut yaratmaktı. Bir çocuğun hayatına, ailesine dokunabilmek çok kıymetli. Bundan sonraki faaliyetlerimizde de bu amaç için çaba göstermeye devam edeceğiz.''

ULUSLARARASI BİR YARAYA DİKKAT ÇEKMEK İSTEDİK
Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, "İstedik ki uluslararası bir projeyle, uluslararası bir yaraya dikkat çekelim" dedi
Projeyi değerlendiren Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, sahadaki mücadelelerini sosyal alana da taşımak istediklerini söyledi. Yücel, "Bu sene Avrupa'da, EuroCup'ta mücadele ediyoruz. Genel çerçevede iyi bir mücadele sergiledik. Salondaki mücadele dışında, EuroCup ile bir de sosyal sorumluluk projesi hayata geçirdik. Umut Sahada, Euroleague Basketball'un One Team projesiyle birlikte Türkiye'deki Mülteci çocuklar için geliştirdiğimiz güzel bir iş oldu" ifadesini kullandı.

EN ÇOK ÇOCUKLAR ETKİLENDİ
Hüseyin Yücel, Suriye'deki iç savaştan en çok çocukların etkilendiğine dikkat çekerek, "Özellikle Suriye'deki iç savaştan sonra ülkemize de milyonlarca mülteci geldi. Ve her zamanki gibi bu savaştan da en çok çocuklar etkilendi. Biz de Umut Sahada projesiyle, ülkemizdeki sığınmacı çocuklara hem basketbol eğitimi veriyoruz, hem de bu projedeki ortaklarımızdan, Semra Enver Yücel Vakfı ile onların eğitim ve yaşam hayatlarına destek oluyoruz" diye konuştu.

'TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYORUZ'
İlk etabı başarıyla bitiren çocuklardan Teymullah Ali Elkırey; "Dört sene önce Türkiye'ye taşındık. Babam genel cerrahtı, Suriye'deki savaşta bir saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Annem ve üç kardeşimle Darıca'ya geldik. Artık burada yaşıyoruz ve burayı, Türkiye'yi çok seviyoruz. Türkiye'ye gelirken hiç böyle güzel bir eğitime dahil olabileceğimi düşünmemiştim. Umut Sahada projesi ile hayalim olan basketbolu öğrenmeye başladım. Burada olduğum için çok mutlu ve heyecanlıyım. Virüs yüzünden okula gidemiyoruz, tabletimiz olmadığı için derslerimizi de yapamıyorduk. Bize verdikleri güzel hediyeler için teşekkür ederim" dedi.

BASKETBOL YAŞAM KAYNAĞI OLDU
Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü adına, projede çocuklara basketbol eğitimi veren altyapı antrenörü Güray Güven, ''Umut Sahada'' projesinin öğrenciler için çok kıymetli olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti: ''Doğdukları topraklardan uzak bir yere geldiler, burada ikinci bir yaşama başladılar. Basketbol onlar için tekrar bir yaşam kaynağı oldu. Bu süreçte pandemi şartları da onlar için ekstra bir yük getirdi ama her antrenmana düzenli olarak katıldılar. Bu süreç içinde online derslerine de girdiler ve yaklaşık üç aylık bir süreci çok keyifli şekilde geçirdik. Daha önce hiç basketbol topunu eline almayan bir ekipken şu an tamamen basketboldan zevk alan ve beraber maç yapabilecek duruma gelen bir takım oldular. İnanıyoruz ki artık onların hayatlarında hep spor ve basketbol olacak!"

DERSLER VE SPOR BİR ARADA
Darıca Belediyesi vasıtasıyla ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 10 çocuk, bu süreçte Bahçeşehir Koleji Darıca Kampüsü'nde bir araya geldi ve proje boyunca öğretmenleriyle beraber verimli dersler geçirdi. Basketbolla ilk kez tanışan miniklerin; spor aracılığıyla takımdaşlık, paylaşma ve sorumluluk duyguları pekiştirildi. SEY Vakfı destekleriyle Öğretim Üyesi Roza Süleymanoğlu Dinçer tarafından verilen online eğitimlerle de adaptasyon sürecinde zorluk yaşayan mülteci çocuklara arkadaşlık, çevreye uyumluluk, deprem eğitimleri verildi ve dil becerilerini geliştirecek oyunlar oynandı.

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