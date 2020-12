Bir takım bin umut

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı'nın, Euroleague Basketball One Team programı çatısı altındasloganıyla başlattığı "Umut Sahada" projesinin 10 haftalık ilk etabı tamamlandı. Ülkelerindeki savaş koşullarından ötürü Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan Suriyeli mülteci 10 çocuğun sosyal becerilerini ve kişisel gelişimlerini basketbol aracılığıyla geliştirmeyi hedefleyen projeye ev sahipliği yapan Bahçeşehir Koleji Darıca Kampüsü'nde sertifika töreni düzenlendi.Semra & Enver Yücel Vakfı (SEY Vakfı), Darıca Belediyesi ve Bahçeşehir Koleji partnerliğiyle yürütülenprojesinin ilk etabını başarıyla tamamlayan Suriyeli mülteci minikler, yapılan törenle sertifikalarını aldı.Yüz yüze derslerin aksadığı ve okulların online eğitime geçmek zorunda kaldığı pandemi koşullarında, bilgisayar ya da tableti olmayan çocukların eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamaması için SEY Vakfı Başkan Vekili Begüm Yücel de, projeye katılan çocuklara tablet hediye etti.SEY Vakfı Başkan Vekili Begüm Yücel, "Hedefimiz bir takımdan binlerce umut yaratmaktı. Bundan sonraki faaliyetlerimizde de bu amaç için çaba göstermeye devam edeceğiz" dediProjenin eğitim tarafını üstlenen SEY Vakfı'nı temsilen törende yer alan başkan vekili Begüm Yücel,dedi.Begüm Yücel sözlerine şöyle devam etti: "Biliyorsunuz, bu yıl maçlar Koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanıyor. Maçlara yasak olduğu için gidemeyen seyirciler, SEY Vakfı'na mülteci çocuklar adına bağış yaparak tribüne maketlerinin gitmesini sağlıyor, yani tribündeki boş koltukları maketleri dolduruyor. Biz de bu vesileyle toplanan bağışlarlarla, sığınmacı çocukların eğitim ve yaşam hayatlarına destek oluyoruz. Sloganımızda da belirttiğimiz gibi hedefimiz bir takımdan binlerce umut yaratmaktı. Bir çocuğun hayatına, ailesine dokunabilmek çok kıymetli. Bundan sonraki faaliyetlerimizde de bu amaç için çaba göstermeye devam edeceğiz.''Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel,dedirojeyi değerlendiren Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, sahadaki mücadelelerini sosyal alana da taşımak istediklerini söyledi. Yücel," ifadesini kullandı.Hüseyin Yücel, Suriye'deki iç savaştan en çok çocukların etkilendiğine dikkat çekerek, "diye konuştu.İlk etabı başarıyla bitiren çocuklardan Teymullah Ali Elkırey; "Dört sene önce Türkiye'ye taşındık. Babam genel cerrahtı, Suriye'deki savaşta bir saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Annem ve üç kardeşimle Darıca'ya geldik.Umut Sahada projesi ile hayalim olan basketbolu öğrenmeye başladım. Burada olduğum için çok mutlu ve heyecanlıyım. Virüs yüzünden okula gidemiyoruz, tabletimiz olmadığı için derslerimizi de yapamıyorduk.dedi.Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü adına, projede çocuklara basketbol eğitimi veren altyapı antrenörü Güray Güven, ''Umut Sahada'' projesinin öğrenciler için çok kıymetli olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti: ''Doğdukları topraklardan uzak bir yere geldiler, burada ikinci bir yaşama başladılar. Basketbol onlar için tekrar bir yaşam kaynağı oldu. Bu süreçte pandemi şartları da onlar için ekstra bir yük getirdi ama her antrenmana düzenli olarak katıldılar. Bu süreç içinde online derslerine de girdiler ve yaklaşık üç aylık bir süreci çok keyifli şekilde geçirdik. Daha önce hiç basketbol topunu eline almayan bir ekipken şu an tamamen basketboldan zevk alan ve beraber maç yapabilecek duruma gelen bir takım oldular. İnanıyoruz ki artık onların hayatlarında hep spor ve basketbol olacak!"Darıca Belediyesi vasıtasıyla ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 10 çocuk, bu süreçte Bahçeşehir Koleji Darıca Kampüsü'nde bir araya geldi ve proje boyunca öğretmenleriyle beraber verimli dersler geçirdi.SEY Vakfı destekleriyle Öğretim Üyesi Roza Süleymanoğlu Dinçer tarafından verilen online eğitimlerle de adaptasyon sürecinde zorluk yaşayan mülteci çocuklara arkadaşlık, çevreye uyumluluk, deprem eğitimleri verildi ve dil becerilerini geliştirecek oyunlar oynandı.