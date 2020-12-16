Bir takım bin umut

Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü’nün başlattığı “Umut Sahada’’ projesinin ilk etabı tamamlandı. Euroleague One Team programı çatısı altında “Bir takımdan binlerce umut yaratmak” sloganıyla mülteci çocuklar için düzenlenen projeye ev sahipliğinde bulunan Bahçeşehir Koleji Darıca Kampüsü’nde tören düzenlendi. Törende projeye katılan 10 Suriyeli çocuğa hediye ve sertifikaları verildi
Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı'nın, Euroleague Basketball One Team programı çatısı altında "Birtakımdan binlerce umut yaratmak'' sloganıyla başlattığı "Umut Sahada" projesinin 10 haftalık ilk etabı tamamlandı. Ülkelerindeki savaş koşullarından ötürü Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan Suriyeli mülteci 10 çocuğun sosyal becerilerini ve kişisel gelişimlerini basketbol aracılığıyla geliştirmeyi hedefleyen projeye ev sahipliği yapan Bahçeşehir Koleji Darıca Kampüsü'nde sertifika töreni düzenlendi.
İLK ETABI BAŞARIYLA SONLANDIRDILAR
Semra & Enver Yücel Vakfı (SEY Vakfı), Darıca Belediyesi ve Bahçeşehir Koleji partnerliğiyle yürütülen "Umut Sahada" projesinin ilk etabını başarıyla tamamlayan Suriyeli mülteci minikler, yapılan törenle sertifikalarını aldı. Törende DarıcaBelediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve ilçemuhtarları çocuklara madalya ve sertifikalarınıtakdim etti. Yüz yüze derslerin aksadığı ve okulların online eğitime geçmek zorunda kaldığı pandemi koşullarında, bilgisayar ya da tableti olmayan çocukların eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamaması için SEY Vakfı Başkan Vekili Begüm Yücel de, projeye katılan çocuklara tablet hediye etti.
BİR ÇOCUĞUN HAYATINA, AİLESİNEDOKUNABİLMEK ÇOK KIYMETLİ
SEY Vakfı Başkan Vekili Begüm Yücel, "Hedefimiz bir takımdan binlerce umut yaratmaktı. Bundan sonraki faaliyetlerimizde de bu amaç için çaba göstermeye devam edeceğiz" dedi
Projenin eğitim tarafını üstlenen SEY Vakfı'nı temsilen törende yer alan başkan vekili Begüm Yücel, "Vakfımızın henüz ilk yılındayız. Vedaha ilk yılımızda onlarca öğrencinineğitim ve eğitime bağlı ihtiyaçları içinpek çok projeyi hayata geçirdik. Ama'Umut Sahada' projesi, mülteci çocuklarözelinde olduğu için, BahçeşehirKoleji Basketbol Takımı, bize projeyianlattığında ayrı bir heyecanla bu işiniçinde olmak istedik" dedi.
ÇOK KIYMETLİ BİR ÇALIŞMA
Begüm Yücel sözlerine şöyle devam etti: "Biliyorsunuz, bu yıl maçlar Koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanıyor. Maçlara yasak olduğu için gidemeyen seyirciler, SEY Vakfı'na mülteci çocuklar adına bağış yaparak tribüne maketlerinin gitmesini sağlıyor, yani tribündeki boş koltukları maketleri dolduruyor. Biz de bu vesileyle toplanan bağışlarlarla, sığınmacı çocukların eğitim ve yaşam hayatlarına destek oluyoruz. Sloganımızda da belirttiğimiz gibi hedefimiz bir takımdan binlerce umut yaratmaktı. Bir çocuğun hayatına, ailesine dokunabilmek çok kıymetli. Bundan sonraki faaliyetlerimizde de bu amaç için çaba göstermeye devam edeceğiz.''
ULUSLARARASI BİR YARAYA DİKKAT ÇEKMEK İSTEDİK
Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, "İstedikki uluslararası birprojeyle, uluslararasıbir yaraya dikkatçekelim" dedi Projeyi değerlendiren Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, sahadaki mücadelelerini sosyal alana da taşımak istediklerini söyledi. Yücel, "Bu sene Avrupa'da,EuroCup'ta mücadele ediyoruz. Genelçerçevede iyi bir mücadele sergiledik.Salondaki mücadele dışında,EuroCup ile bir de sosyal sorumlulukprojesi hayata geçirdik. Umut Sahada,Euroleague Basketball'un One Teamprojesiyle birlikte Türkiye'deki Mülteciçocuklar için geliştirdiğimiz güzel bir işoldu" ifadesini kullandı.
EN ÇOK ÇOCUKLAR ETKİLENDİ
Hüseyin Yücel, Suriye'deki iç savaştan en çok çocukların etkilendiğine dikkat çekerek, "Özellikle Suriye'deki iç savaştan sonraülkemize de milyonlarca mülteci geldi.Ve her zamanki gibi bu savaştan da en çokçocuklar etkilendi. Biz de Umut Sahadaprojesiyle, ülkemizdeki sığınmacı çocuklarahem basketbol eğitimi veriyoruz, hem debu projedeki ortaklarımızdan, Semra EnverYücel Vakfı ile onların eğitim ve yaşam hayatlarınadestek oluyoruz" diye konuştu.
'TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYORUZ'
İlk etabı başarıyla bitiren çocuklardan Teymullah Ali Elkırey; "Dört sene önce Türkiye'ye taşındık. Babam genel cerrahtı, Suriye'deki savaşta bir saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Annem ve üç kardeşimle Darıca'ya geldik. Artıkburada yaşıyoruz ve burayı, Türkiye'yi çok seviyoruz.Türkiye'ye gelirken hiç böyle güzel bir eğitimedahil olabileceğimi düşünmemiştim. Umut Sahada projesi ile hayalim olan basketbolu öğrenmeye başladım. Burada olduğum için çok mutlu ve heyecanlıyım. Virüs yüzünden okula gidemiyoruz, tabletimiz olmadığı için derslerimizi de yapamıyorduk. Bize verdiklerigüzel hediyeleriçin teşekkürederim" dedi.
BASKETBOL YAŞAM KAYNAĞI OLDU
Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü adına, projede çocuklara basketbol eğitimi veren altyapı antrenörü Güray Güven, ''Umut Sahada'' projesinin öğrenciler için çok kıymetli olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti: ''Doğdukları topraklardan uzak bir yere geldiler, burada ikinci bir yaşama başladılar. Basketbol onlar için tekrar bir yaşam kaynağı oldu. Bu süreçte pandemi şartları da onlar için ekstra bir yük getirdi ama her antrenmana düzenli olarak katıldılar. Bu süreç içinde online derslerine de girdiler ve yaklaşık üç aylık bir süreci çok keyifli şekilde geçirdik. Daha önce hiç basketbol topunu eline almayan bir ekipken şu an tamamen basketboldan zevk alan ve beraber maç yapabilecek duruma gelen bir takım oldular. İnanıyoruz ki artık onların hayatlarında hep spor ve basketbol olacak!"
DERSLER VE SPOR BİR ARADA
Darıca Belediyesi vasıtasıyla ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 10 çocuk, bu süreçte Bahçeşehir Koleji Darıca Kampüsü'nde bir araya geldi ve proje boyunca öğretmenleriyle beraber verimli dersler geçirdi. Basketbolla ilkkez tanışan miniklerin; spor aracılığıylatakımdaşlık, paylaşmave sorumluluk duyguları pekiştirildi. SEY Vakfı destekleriyle Öğretim Üyesi Roza Süleymanoğlu Dinçer tarafından verilen online eğitimlerle de adaptasyon sürecinde zorluk yaşayan mülteci çocuklara arkadaşlık, çevreye uyumluluk, deprem eğitimleri verildi ve dil becerilerini geliştirecek oyunlar oynandı.