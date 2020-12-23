Barcelona'nın Thomas Heurtel kararının, Fransız oyuncunun sözleşmesinin feshi görüşmeleri sırasında menajeri ile birlikte Katalan kulübünün "arkasından iş çevirdiğini" düşünmesi nedeniyle alındığı ifade ediliyor.





Heurtel'in menajerlik şirketi, Barça'yı oyuncunun sözleşmesi feshedildikten sonra Fenerbahçe Beko ile anlaşacağı konusunda ikna etmişlerdi ve oyuncu da koçun planlarında yer almasa da İstanbul'a takımla birlikte seyahat etmek ve "sözde" yeni takımı ile görüşmeleri daha rahat sürdürmek istemişti.

Fakat Barça, daha sonrasında Fenerbahçe'nin Heurtel ile ilgilenmediğini ve oyuncunun Real Madrid ile gizli bir şekilde görüşmeler yürüttüğünü öğrendi.

Öte yandan oyuncunun ailesi Barcelona'da ve COVID-19 tedbirleri nedeniyle Avrupa genelinde seyahatler, zorlu koşullar altında devam ediyor. Hâl böyleyken oyuncunun Barcelona'ya bireysel olarak dönüşü de onun için başka bir zorluk olacak. Ortaya çıkan tabloda Heurtel ile Barcelona arasındaki bu anlaşmazlık, hukuk arenasına taşınabilir.

Sarunas Jasikevicius'un Heurtel'e çok öfkeli olduğu belirtilirken Fenerbahçe tarafından Barcelona ile anlaştığı için sözleşmesi feshedilen Leo Westermann'ın transferi de bu gelişmeler neticesinde askıya alındı. Barcelona, bu durum sonrasında Westermann ile anlaşmasını şimdilik gerçekleştiremeyecek. (Eurohoops)