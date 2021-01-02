ING Basketbol Ligi'nde Galatasaray'ın konuğu Fenerbahçe Beko!

ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı derbi, saat 15.30'da başlayacak. Karşılaşma Tivibu Spor 2 ile TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Ligde oynadığı 14 müsabakada 5 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 12. basamakta yer alıyor. Yaptığı maçların 11'ini kazanan ve 3'ünü kaybeden Fenerbahçe Beko ise haftaya ilk sırada girdi.



GALATASARAY - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA OLACAK?

Bugün saat 15:30'da oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe Beko basketbol maçı şifresiz olarak naklen TRT SPOR ekranında olacak.



GALATASARAY'DA SON DURUM

Galatasaray'da tedavisi devam eden Berke Atar, Fenerbahçe Beko maçında yer almayacak. Yeni transferler, Amile Jefferson ile Assem Marei kadroda yer almaları halinde mücadelede forma giyme şansını yakalayacaklar. Galatasaray, ligde son oynadığı Frutti Extra Bursaspor maçını 92-73 kazandı. Beş basketbolcunun çift haneli sayı ürettiği karşılaşmada Brock Motum 20 sayı, 10 ribaunt ve 4 asistlik performansıyla öne çıkan isim oldu.



FENERBAHÇE'DE SON DURUM

Fenerbahçe Beko, son resmi maçına Turkish Airlines EuroLeague'de çıktı. 30 Aralık Çarşamba günü Fransız temsilcisi ASVEL'i konuk eden Sarı Lacivertli ekip, mücadeleyi 81-59 kazanarak üst üste ikinci, toplamda ise 17 hafta sonunda 7. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe, ING Basketbol Süper Ligi'ndeki son maçında 26 Aralık Cumartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda Anadolu Efes'e konuk oldu. Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 85-72 mağlup ayrıldı.