Son dakika! Galatasaray Ömer Uğurata ile yollarını ayırdı! Yeni antrenör için görüşmelere başlandı!

Galatasaray Erkek Basketbol Başantrenörü Ömer Uğurata ile yollarını ayırıyor. Resmi siteden yapılan açıklamaya göre Uğurata ile sözleşme fesih görüşmelerine başlandı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz A Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ömer Uğurata ile sözleşmemizin karşılıklı sona erdirilmesi hususunda görüşmelere başlanmıştır. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü"

GALATASARAY A TAKIM BASKETBOL ANTRENÖRÜ İÇİN GÖRÜŞME BAŞLADI

Gelen ayrılık açıklaması sonra bir gelişme daha yaşandı. Galatasaray'da A Takım Başantrenörlüğü için Ekrem Memnun ile görüşmelere başlandığı açıklandı.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ömer Uğurata ile yolların ayrılmasının ardından sarı-kırmızılılar bu görev için Ekrem Memnun ile görüşmelere başladığını duyurdu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Kulübümüz A Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlüğü pozisyonu için Ekrem Memnun ile görüşmelere başlamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."