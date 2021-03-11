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'nın 'deki yeni takımı belli oldu!

Milli basketbolcu 'nın yeni takımı resmen açıklandı. Ersan İlyasova, Batı Konferansı takımlarından ile sözleşme imzaladı. Ersan İlyasova, 2005 yılında tarafından 2. tur 36. sıradan seçilmişti. Milli basketbolcu NBA kariyerinde Milwaukee dışında Detroit  Pistons, Orlando Magic, Oklahoma City Thunder, Philadelphia 76ers ve Atlanta Hawks'ta forma giydi.

İHA
Giriş Tarihi: 11.3.2021 10:40 ABONE OL
Ersan İlyasova'nın NBA'deki yeni takımı belli oldu!

NBA'de basketbol kariyerini sürdüren milli basketbolcu Ersan İlyasova, kasım ayında Milwaukee Bucks tarafından serbest bırakılmıştı. O dönemden beri serbest statüsünde bulunan İlyasova'nın yeni takımı belli oldu. 33 yaşındaki basketbolcu, NBA takımlarından Utah Jazz ile sözleşme imzaladı. Utah Jazz'da daha önce Mehmet Okur da forma giymişti.

Ersan İlyasova, 2005 yılında Milwaukee Bucks tarafından 2. tur 36. sıradan seçilmişti. Milli basketbolcu NBA kariyerinde Milwaukee dışında Detroit Pistons, Orlando Magic, Oklahoma City Thunder, Philadelphia 76ers ve Atlanta Hawks'ta forma giydi.

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Ersan İlyasova'nın NBA'deki yeni takımı belli oldu!
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