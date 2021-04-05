Marko Jaric kimdir? Survivor basketbol maçında yer alan eski basketbolcu Marko Jarić kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?





MARKO JURİC PROFESYONEL BASKETBOL KARİYERİ

Jarić İtalya Şampiyonluğunu arka arkaya iki farklı takımla kazanan tek basketbol oyuncusudur. 2000 yılında Fortitudo Bologna ile, 2001'de ise Virtus Bologna ile şampiyonluğa ulaştı.

2000 NBA Seçmelerinde Los Angeles Clippers tarafından 30. sıradan seçilmiştir. 12 Ağustos 2005'te Lionel Chalmars ile birlikte takas yoluyla Minnesota Timberwolves'a gitti. Haziran 2008'de Memphis Grizzlies'e gitti.

2009-10 NBA sezonunda,Marko Jarić ve takımı Memphis Grizzlies, Jarić'in kamplara ve sezon öncesi maçlara katılmaması konusunda karşılıklı olarak anlaştı. Jarić'e yeni bir takım bakması ve 2 yıllık kontratının karşılığı olan 15 milyon doları alıp takımdan ayrılmasına izin verildi. 22 Aralık 2009 tarihinde Jarić, Real Madrid ile anlaştı. 14 Ocak 2011'de Montepaschi Siena ile 2010-11 sezonunun sonuna kadar anlaşma imzaladı.