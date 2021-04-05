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Giriş Tarihi: 5.4.2021 23:41 Son Güncelleme: 5.4.2021 23:41

kimdir? Survivor basketbol maçında yer alan eski basketbolcu Marko Jarić kaç yaşında, , hangi takımlarda oynadı?

Marko Jaric kimdir? Survivor basketbol maçında yer alan eski basketbolcu Marko Jarić kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 yarışmasının 5 Nisan 2021 günü ekranlara gelen son bölümünde ile Survivor 2021 karması arasında oynanan basketbol maçında yer alan ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Brezilyalı model ile bir dönem evlilik yapan eski basketbolcunun bu evlilikten 2 çocuğunun olduğu biliniyor. Juric ile ilgili daha fazla detay öğrenmek isteyenler , kaç yaşında, , hangi takımlarda oynadı? sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Merak edilen kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Survivor 2021'in 5 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlanan son bölümünde Acun Medya ile Survivor 2021 karması arasında yapılan basketbol maçında eski basketbolcu Marko Jaric de yer aldı. Bu gelişme sonrasında ekranlarda ünlü sporcuyu görenler Marko Jaric kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı.

MARKO JARİC KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Marko Jarić ile ilgili merak edilen tüm detaylar şöyle;



Marko Jarić (Sırpça Kiril: Марко Јарић, Sırp-Hırvatça telaffuz: [mâːrko jǎːritɕ]; d.12 Ekim 1978) Sırp Profesyonel basketbolcudur. Brezilyalı model Adriana Lima ile 2014 yılında boşanmıştır ve bu evlilikten iki çocuğu vardır.



MARKO JURİC PROFESYONEL BASKETBOL KARİYERİ

Jarić İtalya Şampiyonluğunu arka arkaya iki farklı takımla kazanan tek basketbol oyuncusudur. 2000 yılında Fortitudo Bologna ile, 2001'de ise Virtus Bologna ile şampiyonluğa ulaştı.

2000 NBA Seçmelerinde Los Angeles Clippers tarafından 30. sıradan seçilmiştir. 12 Ağustos 2005'te Lionel Chalmars ile birlikte takas yoluyla Minnesota Timberwolves'a gitti. Haziran 2008'de Memphis Grizzlies'e gitti.

2009-10 NBA sezonunda,Marko Jarić ve takımı Memphis Grizzlies, Jarić'in kamplara ve sezon öncesi maçlara katılmaması konusunda karşılıklı olarak anlaştı. Jarić'e yeni bir takım bakması ve 2 yıllık kontratının karşılığı olan 15 milyon doları alıp takımdan ayrılmasına izin verildi. 22 Aralık 2009 tarihinde Jarić, Real Madrid ile anlaştı. 14 Ocak 2011'de Montepaschi Siena ile 2010-11 sezonunun sonuna kadar anlaşma imzaladı.

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Jarić Ekim 2012'de Chicago Bulls'a katıldı. Fakat 24 Ekim'de takımdan gönderildi. Eylül 2013'te Brooklyn Nets ile sözleşme imzalamasına rağmen, 15 Ekim'de takımdan gönderildi.

MARKO JURİC MİLLÎ TAKIM KARİYERİ

Jarić, genç millî basketbol takımı ile 1998 FIBA 20 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Yugoslavya millî basketbol takımının bir oyuncusu olarak ise 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonasında ve 2002 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.


MARKO JURİC ÖZEL YAŞAMI

Marko Jaric, Sırp profesyonel basketbol oyuncusu Srećko Jarić'in oğludur. Marko Jarić'in bir dönem Yunanistan'da basketbol oynadığından dolayı Yunan vatandaşlığı da bulunmaktadır.

Jarić 12 Haziran 2008'de Brazilyalı süpermodel Adriana Lima ile nişanlandı. Çift 2009 yılında Sevgililer Gününde ABD'de evlendi. Çiftin iki kız çocukları vardır: Valentina Lima Jarić (d. 15 Kasım 2009) ve Sienna Lima Jarić (d. 12 Eylül 2012).

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Marko Jaric kimdir? Survivor basketbol maçında yer alan eski basketbolcu Marko Jarić kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?
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