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Giriş Tarihi: 24.4.2021 11:13

Müslüman olduğunu açıkladı! "Oruç tutuyorum"

Kyrie Irving Müslüman olduğunu açıkladı! Oruç tutuyorum

takımlarından forması giyen süper yıldız , Müslüman olduğunu ve Ramazan'da oruç tuttuğunu açıkladı.

Eski NBA oyuncusu Stephen Jackson'dan sonra Kyrie Irving de artık Müslüman olduğunu ve Ramazan'da oruç tuttuğunu açıkladı. NBA takımlarından Brooklyn Nets forması giyen süper yıldız Irving, Müslüman olduğunu ve Ramazan ayında oruç tuttuğunu açıkladı.

Boston Celtics galibiyeti sonrası konuşan Irving "Allah'ın hizmetime adanmak. Ve sonra bana rehberlik eden şeyle devam ediyorum. Topluluğumun bir parçası olmaktan ve doğru şeyleri yapmaktan mutluyum. Dolayısıyla, Müslüman toplum hakkında bir şey biliyorsanız, oruç tutmak kesinlikle bunun bir parçasıdır. Bunun bir parçası olduğum için gerçekten kutsanmış hissediyorum ve bu yüzden minnettarım. Ramazan'da Müslüman kardeşlerime katılıyorum ve oruç tutuyorum. Bu yüzden oyun öncesi hazırlıklarımı değiştirmek zorunda kaldım." ifadelerini kullandı.

Irving, 2011 NBA Seçmeleri'nde Cleveland Cavaliers tarafından 1. sıradan seçilmiştir. NBA'deki ilk yılında Cleveland Cavaliers formasıyla NBA Yılın Çaylağı Ödülü'nü kazanmıştır. Daha ilk sezonunda gösterdiği performansla adından söz ettirmiştir. 2012-13 sezonunda 15 Aralık 2012'de New York Knicks'e karşı yüz maskesi ve kırık çenesine rağmen 41 sayı atmıştır. Kariyer rekoru ise 2014-15 sezonunda San Antonio Spurs'e karşı attığı 57 sayıdır.

2013 NBA All-Star Maçı'nda Doğu Karması'nın yedek kadrosunda yer alıp, 2014 NBA All-Star Maçı'nda ilk 5'te yer almış ve All-Star MVP'si olmuştur. 2014 FIBA Basketbol Dünya Kupasında ise altın madalya kazanmış ve turnuvanın MVP'si olmuştur. Yaptığı ilginç crossoverlarla büyük bir ilgi görmüştür. 2012-2013 sezonunda Yılın Crossover ödülünü almıştır. 2015-2016 yılınıda takımına LeBron James ile Cleveland Cavaliers'ta şampiyonluk kazanmıştır.

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Kyrie Irving Müslüman olduğunu açıkladı! "Oruç tutuyorum"
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