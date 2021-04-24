Kyrie Irving Müslüman olduğunu açıkladı! "Oruç tutuyorum"

Irving, 2011 NBA Seçmeleri'nde Cleveland Cavaliers tarafından 1. sıradan seçilmiştir. NBA'deki ilk yılında Cleveland Cavaliers formasıyla NBA Yılın Çaylağı Ödülü'nü kazanmıştır. Daha ilk sezonunda gösterdiği performansla adından söz ettirmiştir. 2012-13 sezonunda 15 Aralık 2012'de New York Knicks'e karşı yüz maskesi ve kırık çenesine rağmen 41 sayı atmıştır. Kariyer rekoru ise 2014-15 sezonunda San Antonio Spurs'e karşı attığı 57 sayıdır.

2013 NBA All-Star Maçı'nda Doğu Karması'nın yedek kadrosunda yer alıp, 2014 NBA All-Star Maçı'nda ilk 5'te yer almış ve All-Star MVP'si olmuştur. 2014 FIBA Basketbol Dünya Kupasında ise altın madalya kazanmış ve turnuvanın MVP'si olmuştur. Yaptığı ilginç crossoverlarla büyük bir ilgi görmüştür. 2012-2013 sezonunda Yılın Crossover ödülünü almıştır. 2015-2016 yılınıda takımına LeBron James ile Cleveland Cavaliers'ta şampiyonluk kazanmıştır.