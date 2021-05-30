Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi finalinde Barcelona ile kozlarını bu akşam paylaşacak. Temsilcimiz, İspanyol ekibini yendiği takdirde Fenerbahçe'nin ardından Euroleague kupasını kazanan ikinci Türk takımı olacak. THY Avrupa Ligi final maçı öncesinde yarı finalde Efes, CSKA Moskova'yı 89-86 mağlup ederken Barcelona ise Olimpia Milano'yu 84-82 ile geçerek adını finale yazdırmıştı. Avrupa Ligi tarihinde dördüncü kez Dörtlü Final'de mücadele eden Anadolu Efes, ikinci kez final oynayacak.

BARCELONA ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 25 yıl sonra ikinci şampiyonluğunu yaşamayı hedefliyor. Zorlu geçmesi beklenen THY Euroleague final maçı yaklaşırken Barcelona Anadolu Efes maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, ne zaman ve saat kaçta sorularına yanıt aranmaya başlandı. Barcelona Anadolu Efes final maçı bu akşam 21.30'da başlayacak ve şifresiz yayınlanacak.

İşte, Barcelona Anadolu Efes maçı hangi kanalda ve şifreli mi konusuyla ilgili gelişmeler