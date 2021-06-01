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Giriş Tarihi: 1.6.2021 10:42

'de , 76ers'ı mağlup etti! Seride durum 3-1

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NBA'de Wizards, 76ers'ı mağlup etti! Seride durum 3-1

Amerikan Basketbol Ligi () play-off'larında Washington , Philadelphia 76ers'ı 122-114 mağlup ederek serideki üstünlüğünü 3-1'e çıkarttı. Batı Konferansı eşleşmesinde , deplasmanda 'ı 120-113 yenerek seride 3-1 öne geçti.

NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Doğu Konferansı eşleşmesinde Wizards, sahasında 76ers karşısında 122-114 galip geldi. Philadelphia seride 3-1 önde.

WESTRBOOK GECEYE DAMGA VURDU! TARİHTEKİ 3. OYUNCU OLDU

Wizards'ın yıldız oyuncusu Russell Westbrook 19 sayı, 21 ribaunt ve 14 asistle "triple-double" yaparak maça damgasını vurdu.

Play-off'larda 12. kez "triple-double" yapan Westbrook, NBA tarihinde bu istatistiğe en çok ulaşan 3. oyuncu oldu. Magic Johnson 30, LeBron James 28 kez bu istatistiğe ulaşmıştı.

Ayrıca Westbrook, geçtiğimiz günlerde 182. kez "triple-double" yaparak NBA tarihinin bu istatistiğe en çok ulaşan oyuncusu olmuştu.

76ers forması giyen milli oyuncumuz Furkan Korkmaz, 11 dakika süre aldığı karşılaşmada 7 sayı, 3 ribaunt ile müsabakayı tamamladı.

JAZZ, TUR İÇİN AVANTAJ KAZANDI

Batı Konferansı eşleşmesinde Utah Jazz, deplasmanda Memphis Grizzlies'ı 120-113 yenerek seride 3-1 öne geçti.

Jazz'da Donovan Mitchell 30 sayı ile takımının galibiyetine önemli katkıda bulundu. Grizzlies'ta Ja Morant'ın 23 sayı, 12 asist ile "double-double" yaptığı performansı, takımını mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi.

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NBA'de Wizards, 76ers'ı mağlup etti! Seride durum 3-1
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