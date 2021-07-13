ABD'ye olimpiyat öncesi bir şok daha! Avustralya'ya yenildiler

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 23 Temmuz-8 Ağustos'ta düzenlenecek oyunlarda başantrenör Gregg Popovich yönetiminde tamamen NBA oyuncularından kurulu kadrosuyla mücadele edecek ABD Milli Takımı, son üç olimpiyatta altın madalya kazandı.

ABD Milli Erkek Basketbol Takımı, olimpiyat tarihinde ise 15 altın, 2 bronz ve bir gümüş olmak üzere 18 madalya elde etti.