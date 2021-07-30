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Giriş Tarihi: 30.7.2021 09:22

Alperen Şengün kimdir, kaç yaşında ve boyu kaç? NBA Draft'ına katılan Alperen Şengün hangi mevkide oynuyor ve hangi takım tarafından seçildi?

Alperen Şengün kimdir, kaç yaşında ve boyu kaç? NBA Draft'ına katılan Alperen Şengün hangi mevkide oynuyor ve hangi takım tarafından seçildi?

Milli basketbolcumuz Alperen Şengün, günün en çok konuşulan isimleri arasında öne çıkıyor. Bu noktada, Alperen Şengün kimdir, kaç yaşında, nereli ve boyu kaç sorularının yanıtları merak konusu oldu. 2021 NBA Draft'ına katılan Alperen Şengün, 16. sıradan Houston Rockets tarafından seçildi. Rockets, Alperen Şengün'ü alabilmek için Oklahoma City Thunder ile bir takas gerçekleştirdi. Peki, NBA Draft 2021'de Houston Rockets tarafından 16. sırada seçilen ve NBA rüyası başlayacak olan Alperen Şengün kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve boyu kaç? İşte, Alperen Şengün'ün hayatı ve kariyeri

Alperen Şengün kimdir, kaç yaşında ve boyu kaç soruları, milli basketbolcunun NBA Draft'ında seçilmesinin ardından merak konusu oldu. 2021 NBA Draft'ına katılan Alperen Şengün, 16. sıradan Houston Rockets tarafından seçildi. Genç oyuncu, NBA'de Türk pasaportuyla forma giyen 11. isim olacak. Bu doğrultuda, Alperen Şengün kimdir, kaç yaşında ve nereli konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı.

ALPEREN ŞENGÜN KİMDİR?

25 Temmuz 2002 doğumlu olan Alperen Şengün, 201 cm boyunda olup uzun forvet ve pivot olarak görev almaktadır. Kariyerine 2017-2018 sezonunda Banvit Basketbol Kulübü'nde başlayan Alperen, 2018-2019 sezonunda TBL'de Bandırma Kırmızı ekibiyle 29 maça çıktı ve 10.8 sayı, 6.8 ribaund, 1.2 asist ortalamalarını yakaladı.

2019-2020 sezonunda Teksüt Bandırma ile BSL'de 22 karşılaşmada süre alan genç basketbolcu; 5 sayı ve 3.9 ribaund ortalamalarıyla sezonu tamamladı. 55 kez Ay-Yıldızlı formamızı giyme başarısı gösteren Alperen Şengün, 2020-2021 sezonu öncesinde Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Şengün, 2021 NBA Draft'ında 16. sıradan Houston Rockets tarafından seçildi.

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Alperen Şengün kimdir, kaç yaşında ve boyu kaç? NBA Draft'ına katılan Alperen Şengün hangi mevkide oynuyor ve hangi takım tarafından seçildi?
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