Alperen Şengün kimdir, kaç yaşında ve boyu kaç? NBA Draft'ına katılan Alperen Şengün hangi mevkide oynuyor ve hangi takım tarafından seçildi?

Alperen Şengün kimdir, kaç yaşında ve boyu kaç soruları, milli basketbolcunun NBA Draft'ında seçilmesinin ardından merak konusu oldu. 2021 NBA Draft'ına katılan Alperen Şengün, 16. sıradan Houston Rockets tarafından seçildi. Genç oyuncu, NBA'de Türk pasaportuyla forma giyen 11. isim olacak. Bu doğrultuda, Alperen Şengün kimdir, kaç yaşında ve nereli konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı.

ALPEREN ŞENGÜN KİMDİR?

25 Temmuz 2002 doğumlu olan Alperen Şengün, 201 cm boyunda olup uzun forvet ve pivot olarak görev almaktadır. Kariyerine 2017-2018 sezonunda Banvit Basketbol Kulübü'nde başlayan Alperen, 2018-2019 sezonunda TBL'de Bandırma Kırmızı ekibiyle 29 maça çıktı ve 10.8 sayı, 6.8 ribaund, 1.2 asist ortalamalarını yakaladı.