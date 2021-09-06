Semt77 Yalovaspor oyuncusu Hasan Emir Gökalp: Sürprizlere açık heyecanlı bir lig olacak

NG Basketbol Süper Ligi'nde ilk kez mücadele edecek olan Semt77 Yalovaspor, sezon öncesi çalışmalarına devam ediyor. İlk kez boy göstereceğiz ING Basketbol Süper Lig'in de kalıcı bir takım olmak isteyen Semt77 Yalovaspor'un yeni transferlerinden Hasan Emir Gökalp, sezon öncesi hazırlık çalışmalarının yorucu ve verimli geçtiğini belirterek, "Takımın içindeki arkadaşlık çok iyi ve çalışmak için çok pozitif bir ortam var. 2 hafta boyunca 7 tane hazinlik maçımız olacak. Hazırlık maçlarından sonra sezona tam olarak hazır olacağımızı düşünüyorum" dedi.

Lig bu sene Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes harici denk bütçelerle kurulan takımlar arasında gececiğini söyleyen Emir Gökalp, "Her turlu sürprizin olabileceği heyecanlı bir sezon olacak. Maçlar oynanmadan kazanılmıyor biz Semt77 Yalovaspor olarak her maça rakibi düşünmeden kazanmak için çıkacağız. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz Bu güzel şehir ve taraftarlarımız da bu mücadeleyi hak ediyor. Sezon öncesi çalışmalar güzel başladı umarım sonu da ayni şekilde güzel ve keyifli olur" diye konuştu.