Lionel Messi’den PSG’ye kötü haber! Metz maçında yok

Paris Saint Germain, Lyon maçında sakatlanan Lionel Messi'nin sakatlığıyla ilgili bir açıklama yaptı. Arjantinli yıldız, böylelikle gelecek haftaki Metz maçında oynamayacak.
PSG'den yapılan açıklamada "Lionel Messi'nin sol dizine aldığı darbenin ardından bu sabah çekilen MR'ında kemik kontüzyonu belirtileri doğrulandı. 48 saat sonra yeni kontrol yapılacak" ifadelerine yer verildi.
Messi, PSG'nin 2-1 kazandığı Lyon maçında sakatlanarak 76. dakikada oyundan alınmıştı.
Arjantinli yıldız, Fransa Ligue 1'in 7. haftasındaki Metz maçında oynamayacak.