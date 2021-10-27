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Giriş Tarihi: 27.10.2021 13:49

Eski Fenerbahçeli David Andersen emekli oldu

AA
Eski Fenerbahçeli David Andersen emekli oldu

Bir dönem Fenerbahçe Beko forması giyen ve Avustralya tarihinin en iyi basketbolcuları arasında gösterilen David Andersen emekli oldu. 2012-2013 sezonunda Fenerbahçe'de forma giyen Andersen, NBA'de de mücadele etti.

Avustralya tarihinin en iyi basketbolcuları arasında gösterilen bir dönem Fenerbahçe Beko forması da giyen David Andersen, parkelere veda etti.

Avustralya Basketbol Federasyonu, yaptığı yazılı açıklamada, kariyerinde üç defa THY Avrupa Ligi şampiyonluğu da olan NBA oyuncusunun 41 yaşında emekliye ayrıldığını duyurdu.

Andersen, 2001 yılında Kinder Bologna ile 2006 ve 2008 yıllarında ise CSKA Moskova ile Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.

NBA kariyeri de olan Andersen, Atlanta Hawks, Houston Rockets, Toronto Raptors ve New Orleans Hornets'de de forma giydi. Andersen, 2012-2013 sezonunda ise Fenerbahçe'de kadrosunda yer aldı.

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Eski Fenerbahçeli David Andersen emekli oldu
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