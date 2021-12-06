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Giriş Tarihi: 6.12.2021 10:27 Son Güncelleme: 6.12.2021 10:34

Alperen Şengün'lü Houston Rockets New Orleans Pelicans'ı devirdi

AA
Alperen Şengün’lü Houston Rockets New Orleans Pelicans’ı devirdi

NBA'de Houston Rockets ile New Orleans Pelicans karşı karşıya geldi. Alperen Şengün'ün formasını giydiği Rockest, Pelicans'ı 118-108 yenerek peş peşe 6. galibiyetini elde etti.

NBA'de heyecan 4 karşılaşmayla devam etti. Rockets, ağırladığı Pelicans'ı mağlup ederek peş peşe 6. galibiyetini elde etti.

6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Rockets'ta 23 sayı, 8 ribauntla mücadele eden Christian Wood ve 23 sayı, 5 asistle oynayan Eric Gordon öne çıktı. Oyuna sonradan dahil olan Alperen Şengün ise 10 sayı, 4 ribauntla maçı tamamladı.

Pelicans'ın all-star forveti Brandon Ingram, 40 sayı ve 5 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. Jonas Valanciunas 17 sayı, 10 ribaunt, Willy Hernangomez de 10 sayı, 14 ribauntla "double double" yaptı.

CEDİ'NİN 11 SAYILIK KATKISI GALİBİYETE YETMEDİ

Batı Konferansı'nın iddialı takımlarından Utah Jazz, Doğu'da play-off mücadelesi veren Cleveland Cavaliers'ı 109-108 yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Misafir ekip Jazz'ı, 35 sayı, 6 asist üreten Donovan Mitchell sürükledi. Rudy Gobert 6 sayıda kalmasına rağmen 20 ribaunt ve 5 blokla önemli katkıda bulundu.

Cavaliers'ta Darius Garland 31 sayı, 5 asist, 4 top çalma, Jarrett Allen 17 sayı, 10 ribaunt ve Evan Mobley 14 sayı, 12 ribauntla mücadele etti. Cedi Osman da kenardan gelerek 11 sayı, 5 ribaunt, 4 asist, 2 top çalmayla oynadı.

SONUÇLAR

Cleveland Cavaliers-Utah Jazz: 108-109
Toronto Raptors-Washington Wizards: 102-90
Atlanta Hawks-Charlotte Hornets: 127-130
Houston Rockets-New Orleans Pelicans: 118-108

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Alperen Şengün'lü Houston Rockets New Orleans Pelicans'ı devirdi
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