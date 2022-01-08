Darüşşafaka’dan Fenerbahçe Beko’ya 18 sayı fark!

Karşılaşmaya daha iyi bir başlangıç yapan Darüşşafaka, Caupain, Pineiro ve Boothe'nin basketleriyle ilk 5 dakikayı 10-4 önde geçti. 8. dakikada farkı 12 sayıya (8-20) kadar çıkaran ve rakibini molaya zorlayan konuk takım, ilk periyodu 21-12 üstün tamamladı.

İkinci periyoda üst üste hücumlardan boş dönerek başlayan ve Pineiro ile Doğuş Özdemiroğlu'nun üç sayılık basketlerine engel olamayan sarı-lacivertli takım, 15. dakikayı 31-22 geride geçti. Pierre'in basketleriyle farkı 6 sayıya düşüren (25-31) Fenerbahçe Beko, son bölümde asist, ribaunt ve top çalmanın yanı sıra 7 sayıyla takımı sürükleyen Guduric'in performansıyla devreye 38-37 önde girdi.