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Giriş Tarihi: 8.1.2022 22:58 Son Güncelleme: 8.1.2022 22:58

Darüşşafaka'dan Fenerbahçe Beko'ya 18 sayı fark!

AA
Darüşşafaka’dan Fenerbahçe Beko’ya 18 sayı fark!

ING Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Darüşşafaka, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 79-61 yendi. Darüşşafaka bu sonuçla ligde 12. galibiyetini elde ederken, Fenerbahçe Beko ise 2. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya daha iyi bir başlangıç yapan Darüşşafaka, Caupain, Pineiro ve Boothe'nin basketleriyle ilk 5 dakikayı 10-4 önde geçti. 8. dakikada farkı 12 sayıya (8-20) kadar çıkaran ve rakibini molaya zorlayan konuk takım, ilk periyodu 21-12 üstün tamamladı.

İkinci periyoda üst üste hücumlardan boş dönerek başlayan ve Pineiro ile Doğuş Özdemiroğlu'nun üç sayılık basketlerine engel olamayan sarı-lacivertli takım, 15. dakikayı 31-22 geride geçti. Pierre'in basketleriyle farkı 6 sayıya düşüren (25-31) Fenerbahçe Beko, son bölümde asist, ribaunt ve top çalmanın yanı sıra 7 sayıyla takımı sürükleyen Guduric'in performansıyla devreye 38-37 önde girdi.

Darüşşafaka, 42-42 berabere geçilen 22. dakikanın ardından Olaseni, Caupain ve McCullough'un basketlerine karşılık vermekte zorlanan Fenerbahçe Beko karşısında farkı yeniden 8 sayıya (45-53) kadar çıkardı. Son 5 dakikada 9-3'lük bir seri yakalayan konuk takım, üçüncü periyodu 62-48 üstünlükle kapadı. Son periyotta farkın kapanmasına izin vermeyen Darüşşafaka, salondan 79-61 galip ayrıldı.

FENERBAHÇE BEKO: 61 - DARÜŞŞAFAKA: 79

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Yener Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Duhan Köyiçi

Fenerbahçe Beko: Melih Mahmutoğlu 3, Henry 4, Pierre 17, Polonara 12, Ahmet Düverioğlu 5, Metecan Birsen 7, Tarık Biberovic, Guduric 9, Floyd 4, İsmet Akpınar, Şehmus Hazer

Darüşşafaka: Olaseni 11, Caupain 15, Pineiro 12, Doğuş Özdemiroğlu 9, Boothe 12, Selim Şav, McCullough 12, Ege Özçelik, Sinan Güler, Berke Atar 8, Can Maxim Mutaf

1. periyot: 12-21

Devre: 38-37

3. periyot: 48-62

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Darüşşafaka'dan Fenerbahçe Beko'ya 18 sayı fark!
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