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Giriş Tarihi: 11.1.2022 23:18 Son Güncelleme: 11.1.2022 23:21

Fenerbahçe Beko'dan Olympiakos'a 14 sayı fark!

AA
Fenerbahçe Beko’dan Olympiakos’a 14 sayı fark!

THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Yunanistan ekibi Olympiakos'u 94-80 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, organizasyonda son 6 maçta 5., toplamda ise 8. galibiyetini aldı. Olympiakos ise 6. mağlubiyetini yaşadı.

İki takımın da boyalı alanı etkili kullandığı ilk periyodu Olympiakos 17-11 önde tamamladı. İkinci çeyreğin başında 7-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Beko, 12. dakikada öne geçti: 18-17. Kalan bölümde dış atışlardan sarı-lacivertli ekibin bulduğu 2 isabete 4 basketle karşılık veren Olympiakos, soyunma odasına 39-36 üstün gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına etkili başlayan ve 3 sayı çizgisinin gerisinden 7 isabet sağlayan Fenerbahçe Beko, final periyoduna 66-59 önde girdi. Dördüncü çeyrekte de üstün oyununu sürdüren ve 8-0'lık seri yakalayan sarı-lacivertliler, 32. dakikada farkı 15 sayıya çıkardı: 74-59. Kalan sürede Melih Mahmutoğlu ile dış atışlardan art arda basketler bulan Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 94-80 galip ayrıldı.

Olympiakos Başantrenörü Georgios Bartzokas, 18. dakikada hakeme yoğun itirazları nedeniyle üst üste 2 teknik faulün ardından tribüne gönderildi.

FENERBAHÇE BEKO: 94 - OLYMPİAKOS: 80

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Robert Lottermoser (Almanya), Michele Rossi (İtalya)

Fenerbahçe Beko: Henry 11, Şehmus Hazer 5, Pierre 14, Polonara 15, Ahmet Düverioğlu 1, Guduric 11, Booker 12, İsmet Akpınar 1, Metecan Birsen 5, Melih Mahmutoğlu 17, Floyd 2

Olympiakos: Walkup 5, Dorsey 14, Papanikolaou 12, Vezenkov 5, Fall 6, Sloukas 14, McKissic 2, Printezis 12, Larentzakis, Martin 10

1. Periyot: 11-17

Devre: 36-39

3. Periyot: 66-59

Beş faulle çıkanlar: 37.04 Guduric, 39.57 İsmet Akpınar (Fenerbahçe Beko)

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Fenerbahçe Beko'dan Olympiakos'a 14 sayı fark!
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