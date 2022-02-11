NBA’de dev takas! James Harden Philadelphia 76ers’ta

NBA'de takas döneminin son gününde Brooklyn Nets'in all-star oyuncusu James Harden, Philadelphia 76ers'a gitti.
Organizasyonun internet sitesinde yer alan habere göre, milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın da formasını giydiği Philadelphia 76ers, takasla James Harden ve Paul Millsap'ı kadrosuna kattı.
Brooklyn Nets ise takasta Ben Simmons, Seth Curry ve Andre Drummond ile biri korumalı iki ilk tur draft hakkı kazandı.
Geçen sezon Houston Rockets'tan Brooklyn Nets'e transfer olan 32 yaşındaki Harden, bu sezon 22.5 sayı, 8 ribaunt ve 10.2 asist ortalamasıyla oynadı.
Kariyerinde 10 kez all-star seçilen Harden, ABD Milli Takımı'nın şampiyonluğa ulaştığı 2012 Londra Olimpiyatları ve 2014 FIBA Dünya Kupası'nda da kadroda yer aldı.
NBA'DE TAKAS DÖNEMİ HAREKETLİ GEÇTİ
Portland Trail Blazers'ın skoreri CJ McCollum, New Orleans Pelicans'a takas edildi.
NBA'den yapılan açıklamaya göre, play-off mücadelesi veren Trail Blazers ile Pelicans arasında 7 oyuncunun dahil olduğu bir takas gerçekleştirildi.
Pelicans, Trail Blazers'tan CJ McCollum, Larry Nance Jr ve Tony Snell'i renklerine bağladı. Josh Hart, Tomas Satoransky, Nickeil Alexander-Walker ve Didi Louzada'yı takıma dahil eden Trail Blazers, ayrıca 2022 birinci tur ile gelecek yıllara ait iki adet ikinci tur draft hakkı aldı.
Takasın göze çarpan ismi CJ McCollum, bu sezon NBA'de maç başına 20,5 sayı, 4,3 ribaunt ve 4,5 asist ortalamaları yakaladı.
Bu arada Sacramento Kings ile Indiana Pacers arasında ise 6 oyunculu takas anlaşması yapıldı. Anlaşmaya göre Kings, Domantas Sabonis, Justin Holiday ve Jeremy Lamb'ı alırken gelecek yıllardan bir adet ikinci tur draft hakkı elde etti. Pacers ise Tyrese Haliburton, Buddy Hield ve Tristan Thompson'ı kadrosuna kattı.