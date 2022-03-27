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Giriş Tarihi: 27.3.2022

Kupa evde kaldı

Kupa evde kaldı

Mersin’deki Bitci Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Safiport’u 71- 58 yenen ev sahibi ÇBK Yenişehir Belediyesi mutlu sona ulaştı

Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası final maçında ÇBK Yenişehir Belediyesi, Fenerbahçe Safiport'u 71-58 yenerek şampiyon oldu. İlk periyottan itibaren rakibi karşısında üstünlüğü ele alan ÇBK Yenişehir Belediyesi, Boner ve Fagbenle'nin sayılarıyla farkı 20'ye kadar çıkardığı maçı 13 sayı farkla kazanarak sezonun ilk kupasını müzesine götürdü. Boner 24, Fagbenle de 22 sayı ile finale damga vururken, Fagbenle turnuvanın da en değerli oyuncusu seçildi. Aziz Akkaya'nın çalıştırdığı Mersin ekibinin kupasını ve madalyalarını Mersin Valisi Ali İhsan Su ile Türkiye Basketbol Federasyonu Asbaşkanı Kemal Dinçer verdi.

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Kupa evde kaldı
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