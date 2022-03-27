Kupa evde kaldı

Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası final maçında ÇBK Yenişehir Belediyesi, Fenerbahçe Safiport'u 71-58 yenerek şampiyon oldu. İlk periyottan itibaren rakibi karşısında üstünlüğü ele alan ÇBK Yenişehir Belediyesi, Boner ve Fagbenle'nin sayılarıyla farkı 20'ye kadar çıkardığı maçı 13 sayı farkla kazanarak sezonun ilk kupasını müzesine götürdü. Boner 24, Fagbenle de22 sayı ile finale damga vururken, Fagbenleturnuvanın da en değerli oyuncusu seçildi. Aziz Akkaya'nın çalıştırdığı Mersin ekibinin kupasını ve madalyalarını Mersin Valisi Aliİhsan Su ile Türkiye Basketbol FederasyonuAsbaşkanı Kemal Dinçer verdi.