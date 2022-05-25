Avrupa şampiyonu Anadolu Efes’ten Anıtkabir’e ziyaret

"TAM DA SÖYLEDİĞİNİZ GİBİ DAHA İYİSİNİ YAPACAĞIZ"

Başantrenör Ergin Ataman, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atam, geçen sene Avrupa'nın en büyük kupasıyla huzurunuza çıktık. Tam bir yıl sonra bize emanet ettiğiniz ay yıldız bayrağı yine zirveye çıkarmanın onurunu yaşıyoruz. Tam da söylediğiniz gibi yaptıklarımız asla yeterli olmayacak ve daha iyisini yapacağız."

Ergin Ataman, basın mensuplarına yaptığı açıklamada ise "Geleneğimizi devam ettiriyoruz. Geçen yıl da şampiyon olup Türkiye'ye geldikten sonra ilk iş kupayı Anıtkabir'e getirmiştik. Bu sezon da çok büyük bir mücadeleden sonra yine Avrupa'nın en büyük kupasını kazanma başarısını gösterdik. Kupayı yine ilk olarak Anıtkabir'e, Atamızın huzuruna getirdik" ifadelerini kullandı.

Çok mutlu ve huzurlu olduklarını söyleyen Ataman, "Çünkü Atamızın da belirttiği gibi 'durmak yok.' Hep daha ileriye doğru gitme azmindeyiz. Yapacak daha çok işimiz var. Bu takım, bu karakteri hep gösteriyor" diye konuştu.