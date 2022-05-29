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Giriş Tarihi: 29.5.2022 23:18 Son Güncelleme: 29.5.2022 23:18

Anadolu Efes, Galatasaray Nef'i yenerek seriyi eşitledi!

AA
Anadolu Efes, Galatasaray Nef’i yenerek seriyi eşitledi!

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Anadolu Efes, Galatasaray Nef'i 91-77 mağlup ederek seride durumu 1-1 yaptı. Karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas da takip etti.

Karşılaşmanın ilk periyodunda 3 sayı çizgisinin gerisinden 6 isabet bulan Galatasaray Nef karşısında Anadolu Efes, boyalı alandan etkili oldu. İlk çeyrek 21-21 berabere tamamlandı. İkinci çeyreğe iyi başlayan Anadolu Efes, Pleiss ile dış atışlardan üst üste basketler buldu. Lacivert-beyazlı ekip, Bryant'ın basketiyle 16. dakikada 9 sayılık fark yakaladı: 35-26. Karşılıklı basketlerin kaydedildiği kalan bölümde farkın kapanmasına izin vermeyen Anadolu Efes, soyunma odasına 45-37 üstün gitti.

Üçüncü periyodun başında Anadolu Efes, Bryant'ın isabetli dış atışıyla 21. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 48-37. 10-0'lık seri yakalayan Galatasaray Nef, 24. dakikada farkı 1'e çekti: 48-47. Kalan bölümde Micic'in skorer oyunuyla farkı açan lacivert-beyazlılar, final periyoduna 71-61 önde girdi.

Dördüncü ve son çeyrekte savunmada zorlanan Galatasaray Nef karşısında Buğrahan Tuncer ve Larkin ile kritik basketler kaydederek farkı açan Anadolu Efes, karşılaşmadan 91-77 galip ayrıldı.

Toplamda üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmede üçüncü maç, Galatasaray Nef'in ev sahipliğinde 31 Mayıs Salı günü saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas da takip etti.

ANADOLU EFES: 91 - GALATASARAY NEF: 77

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Yener Yılmaz, Can Mavisu, Alper Özgök

Anadolu Efes: Larkin 13, Micic 19, Singleton 6, Dunston 12, Pleiss 15, Bryant 16, Erten Gazi 3, Buğrahan Tuncer 5, Yiğitcan Saybir, Ömer Can İlyasoğlu, Akif Egemen Güven 2

Galatasaray Nef: Dee Bost 10, Canaan 14, Ndour 12, Göksenin Köksal 8, Blackshear 13, Sadık Emir Kabaca 6, Rıdvan Öncel, Eray Aydoğan, Canberk Kuş 3, Trimble 8, Okben Ulubay 3

1. Periyot: 21-21

Devre: 45-37

3. Periyot: 71-61

Beş faulle çıkanlar: 34.04 Blackshear (Galatasaray Nef), 37.13 Singleton (Anadolu Efes)

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Anadolu Efes, Galatasaray Nef'i yenerek seriyi eşitledi!
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