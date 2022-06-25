Galatasaray Nef, Muhaymin Mustafa’yı transfer etti!

Galatasaray Nef Basketbol Takımı, Muhaymin Mustafa'yı kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son iki sezonda Yunanistan'ın Ionikos Nikaias takımında forma giyen 22 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandı.

Sudanlı bir ailenin çocuğu olarak KKTC'de dünyaya gelen Muhaymin Mustafa, çocukluk yıllarını Girne'de geçirdi. 10 yaşında Anadolu Efes'in altyapısına giren Muhaymin Mustafa, Türkiye kariyerinde Pertevniyal, Anadolu Efes, İstanbulspor ve TOFAŞ'ın formasını giydi.

Aynı zamanda 16, 17, 18 ve 20 yaş altı kategorilerinde milli takım formasını giyen Muhaymin Mustafa, 2015'te 16 Yaş Altı Avrupa Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda üçüncü, 2016'da da 17 Yaş Altı Dünya Basketbol Şampiyonası'nda ikinci olma başarısı gösteren kadrolarda yer aldı.