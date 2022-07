’12 Dev Adam’ efsanesini başlatan Hidayet Türkoğlu, Hüseyin Beşok ve Ömer Onan: Bu jenerasyon bizi geçsin, kahraman olsun

- Sahada nasıl bir oyuncuydunuz, yönetici olarak nasılsınız?

Ömer Onan: Agresif bir oyuncuydum. Federasyonda yönetici olunca tüm o agresiflik ortadan kalktı. Çünkü her gün bir dert çözen biri haline geldim. Çünkü Türkiye'de federasyon demek, her pazartesi bir dert demek. Çünkü her kaybeden altında bir şey arıyor, biz öyle olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. O yüzden daha çözüm üretici bir hale geldim.

Hüseyin Beşok: Agresiftim oynarken. Yönetici olarak daha sakinim. Milli maçlarda heyecanımız farklı ama... Taraftar gibi oluyoruz o noktada.

- Basketbolu, basketboldan gelen adamlar yönetiyor. Bu neden önemli?

Hüseyin Beşok: Hepimizin ayrı tecrübeleri var. Başkan NBA tecrübeli, Ömer Onan Türkiye'nin iki büyük takımında çok büyük başarılar elde etti, ben İsrail'de, Fransa'da şampiyonluklar yaşadım. Bunlar önemli tecrübeler. Tüm kulüplerimiz değerli ama milli takımımız çok önemli. Kulüpleri yerli oyuncu yetiştirmeye teşvik etmek, onları desteklemek milli bir görev. Dönem dönem yakalanan iyi jenerasyonlarla başarıya ulaşmak gerekiyor. 10 yıl bu oyuncularla, alttan gelecek olanlarla büyük başarılara imza atabiliriz, bu bir başlangıç olabilir.

- Yurtdışında da basketbol federasyonları hep eski basketbol oyuncularından mı oluşur? Gelenek midir bu?

Hüseyin Beşok: Genelde böyledir. İspanya, Sırp, Makedonya, Rus Federasyon Başkanları hep basketbol oyuncusudur. Mesela Rus Federasyon Başkanı Andre Kirilenko ile Hidayet Türkoğlu NBA'dan takım arkadaşı...

- Yönetici olarak geçmişe dayanan arkadaşlık ilişkiniz de var, fikirlerin çatıştığı oluyor mu?

Hüseyin Beşok: En büyük avantajımız arkadaş olmamız. Birbirimizle konuşabiliyoruz. Hepimizin hedefi belli. Biz milli maçlar başladığı zaman kulüp temsilcisi gibiyiz. Milli takım başarısı için hepimiz elimizden geleni yapıyoruz.