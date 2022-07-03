’12 Dev Adam’ efsanesini başlatan Hidayet Türkoğlu, Hüseyin Beşok ve Ömer Onan: Bu jenerasyon bizi geçsin, kahraman olsun

Tam sekiz yıl önce Hidayet Türkoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı seçildiğinde, parkede top koşturmuş, tecrübeli eski oyunculardan oluşturdu yönetim kadrosunu... 2001 A Milli Basketbol Takımı'nda forma giyen Türkoğlu; Haluk Yıldırım, Hüseyin Beşok, Ömer Onan'dan oluşan ekibiyle sekiz yıldır Türk basketbolunu yönetiyor. Onların bir zamanlar A Milli Takım kamplarında hayalini kurdukları bir şeydi federasyonda görev almak. Basketbola katkı sağlamak, gelecek nesillere faydalı olmak hep akıllarındaydı... Sekiz yıldır bunu yapıyorlar...
Aradan geçen sekiz yılda federasyon çok önemli işlere imza attı ama bugün hedefi daha yükseğe koydular ve yeni 12 Dev Adam kadrosuyla yola şampiyonluk için çıktılar. A Milli Takım'ın kadrosu tam anlamıyla efsane... Bir dönemin 12 Dev Adam kadrosunu anımsatıyor. Ama biz yenilerle değil, bir dönem parkelerde top koşturan, şimdi yönetici olan dev adamlarla konuştuk.
'12 Dev Adam' efsanesini onlar başlatmıştı! "Bu jenerasyon bizi geçsin, kahraman olsun" | Video
HİDAYET TÜRKOĞLU: HEYECANLI BİR DÖNEM BİZİ BEKLİYOR
FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda bugün Büyük Britanya ile karşılaşacak A Milli Takımımız, müsabaka öncesi TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu heyecanlıydı. "Türkiye Basketbol Federasyonu olarak liglerimiz ve Milli Takımlar her zaman özel olmuştur. Heyecanlı bir yaz dönemi bizi bekliyor" diye verdi müjdeyi ve yeni nesil 12 Dev Adam'dan söz etti:
"Ülke olarak en heyecan duyacağımız; eylül ayında başlayacak Avrupa Şampiyonası için Ergin Ataman Hoca yönetiminde hazırlıklarımıza başladık. NBA ve Avrupa'da ülkemizi temsil eden, ING Basketbol Süper Ligi'nde de oynamış arkadaşlarımızın milli takıma sahip çıkmaları bizi hem mutlu hem de gururlu hissettirdi. Bu arkadaşlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Yönetim olarak ekibimizin arkasında duran ve onlara her türlü imkanı sunan yönetim olduk. Burada elde edilecek başarı ülkemizin geçtiği süreçlerde hem moral hem de Türk basketbolunun Avrupa'da yükselişine katkı olacaktır."
TBF Başkan Vekili Ömer Onan ve Hüseyin Beşok'la da yenileri ve eskileri konuştuk:
- 12 Dev Adam efsanesi sizinle başladı Türkiye'de değil mi?
- Hüseyin Beşok: 2001'de başlıyor süreç, Avrupa Şampiyonası'yla... Orada vardım. Sonraki jenerasyonda yani Dünya Şampiyonası'na giden süreçte ise şimdi TBF Başkanımız olan Hidayet Türkoğlu, Ömer Onan, Mehmet Okur gibi isimler vardı. Türkiye ayağa kalktı. O yıllardan bu yana o kadar gelişti ki basketbol; kulüplerin başarısı hep yükseğe gitti. Ama milli takım başarısı bu süreçte gölgede kaldı. Şimdi iyi bir jenerasyon yakaladık. NBA oyuncularımız var; Cedi, Furkan, Alperen, Ömer Faruk... Ve Euroleauge tecrübesi olan Şehmuz, Shane Larkin, onların abileri Melih Mahmutoğlu gibi isimlerle güçlendi A Milli Takım. Ergin Ataman da başlarında...
TARAFTAR GİBİ OLUYORUZ
- Yani yeni 12 Dev Adam tam bir yıldızlar kadrosu... Özlenen başarıyı getirir mi bu takım?
Ömer Onan: Kulüpler de, federasyon olarak bizler de altyapıya güveniyoruz. 2001'den başlayıp, 2010'da Dünya Kupası oynana kadarki süreçte çok önemli oyuncular, kahramanlar çıkardık. Çünkü insanlar kahramanları seyretmek istiyor. Liginizde yabancı oyuncular olsa da bir aidiyet kuramıyorlar. Bu jenerasyonda NBA'de oynayan dört oyuncumuz var, hepsi genç. Alttan gelen arkadaşlarımız mevcut. Çok iyi bir ekip oluşmaya başladı. Biz Dünya Finali oynadık ki, bu takım sporlarında Türkiye'de en üst başarı. Bu ekibin içinde olan herkesin tek temennisi bu jenerasyonun bizi geçip şampiyon olması. Çünkü onlar bu ateşi yakarsa, alttan gelen küçükler onları kahraman seçecek ve motive olacak. Çünkü şimdi alttan gelenler basketbolcu olarak ne beni, ne Hidayet Başkan'ı, ne de Hüseyin Beşok'u hatırlamıyor. Onlara yeni kahramanlar lazım!
- Sahada nasıl bir oyuncuydunuz, yönetici olarak nasılsınız?
Ömer Onan: Agresif bir oyuncuydum. Federasyonda yönetici olunca tüm o agresiflik ortadan kalktı. Çünkü her gün bir dert çözen biri haline geldim. Çünkü Türkiye'de federasyon demek, her pazartesi bir dert demek. Çünkü her kaybeden altında bir şey arıyor, biz öyle olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. O yüzden daha çözüm üretici bir hale geldim.
Hüseyin Beşok: Agresiftim oynarken. Yönetici olarak daha sakinim. Milli maçlarda heyecanımız farklı ama... Taraftar gibi oluyoruz o noktada.
- Basketbolu, basketboldan gelen adamlar yönetiyor. Bu neden önemli?
Hüseyin Beşok: Hepimizin ayrı tecrübeleri var. Başkan NBA tecrübeli, Ömer Onan Türkiye'nin iki büyük takımında çok büyük başarılar elde etti, ben İsrail'de, Fransa'da şampiyonluklar yaşadım. Bunlar önemli tecrübeler. Tüm kulüplerimiz değerli ama milli takımımız çok önemli. Kulüpleri yerli oyuncu yetiştirmeye teşvik etmek, onları desteklemek milli bir görev. Dönem dönem yakalanan iyi jenerasyonlarla başarıya ulaşmak gerekiyor. 10 yıl bu oyuncularla, alttan gelecek olanlarla büyük başarılara imza atabiliriz, bu bir başlangıç olabilir.
- Yurtdışında da basketbol federasyonları hep eski basketbol oyuncularından mı oluşur? Gelenek midir bu?
Hüseyin Beşok: Genelde böyledir. İspanya, Sırp, Makedonya, Rus Federasyon Başkanları hep basketbol oyuncusudur. Mesela Rus Federasyon Başkanı Andre Kirilenko ile Hidayet Türkoğlu NBA'dan takım arkadaşı...
- Yönetici olarak geçmişe dayanan arkadaşlık ilişkiniz de var, fikirlerin çatıştığı oluyor mu?
Hüseyin Beşok: En büyük avantajımız arkadaş olmamız. Birbirimizle konuşabiliyoruz. Hepimizin hedefi belli. Biz milli maçlar başladığı zaman kulüp temsilcisi gibiyiz. Milli takım başarısı için hepimiz elimizden geleni yapıyoruz.
YÖNETİCİLİK DAHA ZOR
- Yöneticilik mi, basketbol oynamak mı daha zor?
Ömer Onan: En zevklisi sahada olmak. Keşke daha ileri yaşlara kadar oynanabilse, öyle bir mesleğimiz olsaydı. Saha içinde olmak, basketbol oynamaktan daha keyiflisi yok.
Hüseyin Beşok: 39 yaşıma kadar oynadım. Sahadan gelen insanlarız, oyunculuğun zorluğu elbette var ama yöneticilik daha zor!