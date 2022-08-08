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Giriş Tarihi: 8.8.2022 16:08

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Merve Uygül'ü transfer etti

AA
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Merve Uygül’ü transfer etti

Galatasaray Kulübü, kadın basketbol takımına Merve Uygül'ün tranfer edildiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'mız, 2022-2023 sezonu transfer çalışmalarını 2017-2018 sezonunda FIBA Avrupa Kupası şampiyonluğu yaşayan kadromuzda da yer alan tecrübeli oyun kurucu Merve Uygül ile 1 yıllık sözleşme imzalayarak sürdürdü. Merve Uygül'e 'Büyük Galatasaray ailesine yeniden hoş geldin.' der, sağlıklı ve başarılarla dolu bir sezon dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Merve Uygül, geçen sezonu Nesibe Aydın Gençlik ve Spor Kulübünde tamamlamıştı.

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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Merve Uygül'ü transfer etti
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