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Giriş Tarihi: 28.8.2022 22:22

Türkiye, Sırbistan'ı geçemedi! Millilere geri dönüş yetmedi...

İHA
Türkiye, Sırbistan’ı geçemedi! Millilere geri dönüş yetmedi...

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu ikinci maçında Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaştığı Sırbistan’a 79-72’lik skorla mağlup oldu. İşte tüm detaylar...

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu ikinci maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı evinde Sırbistan ile mücadele etti. Müsabakaya hızlı başlayan Sırbistan, Nikola Jokic'in boyalı alandan bulduğu sayılarla ilk periyodu 26-11 önde tamamladı. İkinci periyotta milliler özellikle Alperen Şengün ile hücumda biraz etkinliğini arttırsa da Jovic'i pota altında tutmakta zorlandı ve Nikola Kalinic'in son saniyede uzaktan attığı üçlükle Sırbistan devreye 21 sayı farkla 47-28 üstün girdi.

Üçüncü periyotta ay-yıldızlılar, Cedi Osman, Melih Mahmutoğlu ve Alperen Şengün'ün önderliğinde farkı 7 sayıya kadar düşürdü (48-55). Sırbistan, Guduric ve Kalinic ile üç sayı çizgisinin gerisinden sayılar bulsa da milliler, Ercan Osmani'nin son saniyelerde bulduğu üçlükle periyodu 65-55 geride kapattı. Son periyodun başında Milli Takım, Furkan Korkmaz ve Cedi Osman'ın basketleri ile farkı 4 sayıya düşürdü (62-66). Cedi Osman'ın üst üste bulduğu basketlerle son 3 dakika kala maçta eşitlik sağlandı (71-71). Son anlarda kritik hatalar yapan milliler, parkeden 79-72'lik skorla mağlup ayrıldı.
Karşılaşmanın en skoreri Sırbistan'da 24 sayı ile oynayan Nikola Jokic olurken, millilerde de Cedi Osman 22 sayı ile maçı tamamladı.

KAPALI GİŞE OYNANDI

A Milli Basketbol Takımı'nın Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynadığı Sırbistan maçında tribünler tamamen doldu. Taraftar mücadeleye boyunca tezahüratlarıyla millilere destek oldu.

Türkiye - Sırbistan karşılaşmasını özel bir isim de takip etti. Dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic, eşiyle birlikte saha kenarından maçı izledi.

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Türkiye, Sırbistan'ı geçemedi! Millilere geri dönüş yetmedi...
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