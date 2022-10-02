Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, Galatasaray Nef'i 77-68 yendi
Giriş Tarihi: 2.10.2022 15:43

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, Galatasaray Nef'i 77-68 yendi

AA
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde Anadolu Efes, Galatasaray Nef’i 77-68 yendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonu ilk maçında Anadolu Efes, Galatasaray Nef'i 77-68 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk 4 dakikalık bölümünde Galatasaray Nef tüm hücumlarından eli boş dönerken, Anadolu Efes 9-0'lık bir seriyle öne geçti. Pota altını iyi kullanan lacivert-beyazlı ekip karşısında son dakikalarda skor üretmeye başlayan Galatasaray Nef, arayı kapatsa da ilk çeyreği Anadolu Efes, 15-9 üstünlükle tamamladı.

İkinci çeyreğe peş peşe iki basket bularak başlayan Galatasaray Nef, skoru 2 sayıya kadar düşürdü: 15-13. Ev sahibi ekibin hücumlardan skor üretemeden dönmesini iyi değerlendiren sarı-kırmızılı ekip, Angola'nın üç sayılık basketiyle skoru eşitledi: 18-18. Mola dönüşünde Egemen Güven'in peş peşe basketleriyle skor üstünlüğünü bir kez daha ele geçiren Anadolu Efes, soyunma odasına 38-33 galip durumda gitti.

Karşılaşmanın ikinci çeyreğindeki bölümündeki çıkışını üçüncü çeyrekte de sürdüren Galatasaray Nef, Sadık Emir Kabaca'nın 26. dakikadaki sayısıyla bir kez daha skoru dengeledi: 46-46. Sarı-kırmızılı ekip, çeyreğin bitimine çok az bir süre kala Morgan'ın basketiyle mücadelede ilk kez öne geçti ve müsabakanın bu bölümünü 52-51 önde geçti.

Son bölüme hızlı başlayan Anadolu Efes, Beaubois'nın etkili oyunuyla kısa sürede 60-54 öne geçti. Dış atışlarda isabet bulan Galatasaray Nef, Angola ve Göksenin Köksal'ın üç sayılık basketleriyle tekrar üstünlüğü ele geçirdi: 65-63. Bitime 1 dakika kala 70-68 öne geçen Anadolu Efes, Micic'in basket faulüyle farkı 5 sayıya (73-68) yükseltti. Galatasaray Nef'in üst üste 2 hücumdan boş dönmesini iyi değerlendiren lacivert-beyazlılar, karşılaşmayı 77-68 kazandı.

Karşılaşma öncesinde Anadolu Efes'in kazandığı Cumhurbaşkanlığı Kupası, lacivert-beyazlı takımın kaptanı Doğuş Balbay tarafından salona getirilirken, mücadeleyi Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de izledi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Ahmet Tatlıcı, Çağlar Özkan

Anadolu Efes: Micic 16, Beaubois 21, Bryant 12, Mbaye 10, Zizic 10, Erten Gazi, Egemen Güven 8, Doğuş Balbay, Egehan Arna, Buğrahan Tuncer

Galatasaray Nef: Caloiaro 2, Ennis 9, Bost 5, Göksenin Köksal 6, Morgan 2, Emir Kabaca 17, Mahir Ağva, Yunus Emre Sonsırma 14, Angola 13, Muhaymin Mustafa, Sinan Sağlam

1. Periyot: 15-9

Devre: 38-33

3. Periyot: 51-52

EN ÇOK OKUNANLAR

Başına talih kuşu kondu! Tarlasında petrol çıktı 925 milyon lira (50 milyon dolar) teklif edildi
Son dakika: İBB durdurmuştu bakanlık devraldı! Vizyon farkını gözler önüne seren proje
Son dakika: Teröristler Mersin'e “Paramotor” ile gelmiş! Hain saldırıdan yeni detaylar
SON DAKİKA: Son seçim anketi yayınlandı! İşte AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP, HDP ve Zafer Partisi'nin oy oranı...
Faturalar yıldızlara ulaştı! Avrupa’da ekmek lüks oldu
Başkan Erdoğan son dakika açıkladı! TBMM'de yeni anayasa, asgari ücret zammı ve yeni ekonomi modeli...
KPSS ÖABT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç dakika sürecek? ÖSYM 2022 KPSS ÖABT sınav süresi ve oturum bilgisi
Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, başvuru şartları nelerdir, ne kadar veriliyor? Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatar?
Benzin fiyatı güncel son durum | 2 Ekim 2022 Bugün LPG, Mazot, Motorin, Benzin fiyatı ne kadar oldu, benzine indirim gelecek mi, zam mı geldi?
TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ TAKVİMİ 2022: TOKİ sosyal konut kura çekimi ne zaman, ayın kaçında yapılacak? İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ başvuru kura sonuçları ne zaman belli olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, Galatasaray Nef'i 77-68 yendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA