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Giriş Tarihi: 6.10.2022 23:37

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'e galibiyetle başladı

AA
Fenerbahçe Beko, EuroLeague’e galibiyetle başladı

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2022-2023 sezonunun ilk haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Almanya ekibi Bayern Münih'i 74-62 mağlup etti.

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Euroleague'in ilk haftasında Bayern Münih'i deplasmanda 74-62 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısını 40-34 önde tamamlayan Fenerbahçe Beko'da Tonye Jekiri 15, Calathes 12, Hayes-Davis 11 sayı kaydetti. Ev sahibi ekipte ise 18 sayıyla oynayan Othello Hunter karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 2'nci haftasında 14 Ekim Cuma günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda İsrail ekibi Maccabi Playtika Tel Aviv'i ağırlayacak.

Salon: Audi Dome

Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Tomislav Hordov (Hırvatistan), Uros Nikolic (Sırbistan)

Bayern Münih: Weiler-Babb 12, Jaramaz 2, Obst 10, Wimberg, Gillespie 4, Walden 6, Winston 6, Hunter 18, Lucic 2, Zipser, Rubit 2, Sisko

Fenerbahçe Beko: Motley 8, İsmet Akpınar, Edwards 4, Pierre 10, Booker 2, Wilbekin 6, Hayes-Davis 11, Jekiri 15, Guduric 6, Calathes 12

1. Periyot: 19-21

Devre: 34-40

3. Periyot: 46-59

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Fenerbahçe Beko, EuroLeague'e galibiyetle başladı
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