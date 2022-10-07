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Giriş Tarihi: 7.10.2022 23:10 Son Güncelleme: 7.10.2022 23:11

Son dakika: Anadolu Efes, Avrupa'ya galibiyetle başladı! Çift haneli farkla...

Son dakika: Anadolu Efes, Avrupa’ya galibiyetle başladı! Çift haneli farkla...

Son dakika: THY EuroLeague'de yeni sezonun ilk maçında Anadolu Efes, Kızılyıldız'ı 72-59 mağlup etti. İşte tüm detaylar...

Anadolu Efes, THY EuroLeague'de sezonun ilk maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda Kızılyıldız'la karşılaştı.

Karşılaşmaya 5-0'lık seriyle başlayan konuk ekip, ilk 4 dakikada rakibine sayı şansı vermedi. Zizic ile ilk sayılarını 5. dakika içinde bulan Anadolu Efes, Clyburn'ün skor katkısıyla 8. dakikada eşitliği sağladı. M'Baye'nin üçlüğüyle son dakikada ilk kez öne geçen (15-14) lacivert-beyazlılar, ilk çeyreği 17-14 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe de 5-0'lık seriyle başlayan misafir takım, 12. dakikada 19-17 öne geçti. Clyburn ve Polonara ile üst üste skor üreten ve 18. dakikada skoru 31-29'a getiren Anadolu Efes, soyunma odasına da 35-34 üstün gitti.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci yarıda Beaubois ve Micic ile sayılar bulan Anadolu Efes, 24. dakikada farkı 6 sayıya yükseltti. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan lacivert-beyazlılar, final periyoduna 56-50 önde girdi.

Son çeyreğe Micic, Bryant ve Dunston'ın basketleriyle giren Anadolu Efes, 34. dakikada farkı çift hanelere taşıdı. Farkın kapanmasına izin vermeyen lacivert-beyazlılar, parkeden 72-59 galip ayrıldı.

Anadolu Efes: 72 - Kızılyıldız mts: 59

Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Benjamin Jimenez (İspanya), Tomasz Trawicki (Polonya), Arturas Sukys (Litvanya)
Anadolu Efes: Beaubois 10, Micic 16, M'Baye 6, Bryant 4, Zizic 6, Buğrahan Tuncer, Clyburn 19, Pleiss 2, Egehan Arna, Polonara 5, Dunston 4
Kızılyıldız mts: Adams 9, Lazic 5, Markovic, Mitrovic 3, Bentil 13, Lazarevic 6, Martin 8, Topic, Ivanovic 9, Petrusev 6

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Son dakika: Anadolu Efes, Avrupa'ya galibiyetle başladı! Çift haneli farkla...
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