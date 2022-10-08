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Giriş Tarihi: 8.10.2022 18:06

Galatasaray Nef, Basketbol Süper Ligi'ne mağlubiyetle başladı

AA
Galatasaray Nef, Basketbol Süper Ligi’ne mağlubiyetle başladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Galatasaray Nef'i 72-70 yendi

Müsabakaya iyi başlayan sarı-kırmızılı takım, Bost'un 3 sayı çizgisinin gerisinden 3 isabeti ile etkili oldu. Bu oyuncuya skor olarak Göksenin, Ennis ve Caloiaro'nun da katılmasıyla ev sahibi ekip, farkı 5. dakikada 15 sayıya kadar çıkardı: 21-6. Kuzminskas ile skor üretmeye başlayan İzmir temsilcisi, farkı tek hanelere düşürdü. İlk çeyrek, 25-16 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci çeyrek dengeli bir şekilde başladı. Galatasaray Nef, mücadelenin 15. dakikasını 9 sayı farkla (35-26) önde geçti. Bu dakikadan sonra McCollum, Marcus Brown, Berkan Durmaz, Kenan Sipahi ve Kuzminskas ile skor bulan konuk takım, 18. dakikada 37-36 öne geçti. Kalan sürede üstünlük birkaç kez el değiştirirken sarı-kırmızılılar, devre arasına 42-40 önde girdi.

Maçın ikinci yarısının ilk dakikalarında takımlar karşılıklı basketler buldu. Mücadelenin 25. dakikasını 49-46'lık skorla sarı-kırmızılılar üstün geçerken, 3. periyodu Pınar Karşıyaka 57-55 önde kapattı.

Son çeyrekte iki takım da savunma sertliğini artırdı. Nispeten hücumda daha iyi olan Galatasaray Nef, 35. dakikanın başında 61-59'luk üstünlük yakaladı. Aynı dakika içinde yeniden öne geçen Pınar Karşıyaka, son dakikaya 69-67 üstün girdi. Galatasaray Nef, bitime 27 saniye kala 69-69 beraberliği sağladı. Hücum süresini son ana kadar kullanan Pınar Karşıaka'da McCollum, bitime 2 saniye kala 3 sayılık basketi buldu. Son saniyede 2 serbest atış kazanan Galatasaray'da Ennis, bu atışların ilkinden yararlanırken, ikincisini bilerek kaçırdı. Ancak sarı-kırmızılı oyuncular ribaundu alamayınca maç konuk takımın 72-70'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip ligdeki ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Pınar Karşıyaka ise 2'de 2 yaptı.

Kaydettiği 18 sayıyla maçın en skoreri olan Galatasaraylı Ennis, mağlubiyeti önleyemedi. İzmir temsilcisinde ise Kuzminskas ve McCollum 15'er sayıyla galibiyeti getiren isimler oldu.

GALATASARAYLI FUTBOLCULAR TRİBÜNDE

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile sarı-kırmızılı futbolcular, basketbol takımını yalnız bırakmadı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan maçı başkan Özbek'in yanı sıra teknik direktör Okan Buruk ile futbolcular Fernando Muslera, Juan Mata, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Leo Dubois, Sacha Boey, Barış Alper Yılmaz, Yusuf Demir, Milot Rashica, Haris Seferovic, Partick van Aanholt, Metehan Baltacı ve Kazımcan Karataş, saha kenarından izledi.

Futbol takımına Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da eşlik etti.

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Galatasaray Nef, Basketbol Süper Ligi'ne mağlubiyetle başladı
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