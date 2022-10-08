Galatasaray’ın yıldızlarından basket takımına destek

Galatasaray Nef, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2. hafta maçında Pınar Karşıyaka ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan maçı Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Teknik Direktör Okan Buruk ile futbolcular Fernando Muslera, Juan Mata, Lucas Torreira, Leo Dubois, Sacha Boey, Barış Alper Yılmaz, Yusuf Demir, Milot Rashica ve Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur saha kenarından izledi.
Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada ise, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Teknik Direktörümüz Okan Buruk ve futbolcularımız, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Galatasaray NEF-Pınar Karşıyaka karşılaşmasını takip ediyorlar" ifadelerine yer verildi.