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Giriş Tarihi: 22.10.2022 11:27 Son Güncelleme: 22.10.2022 11:30

Alperen Şengün'ün 23 sayısı Houston Rockets'a yetmedi

AA
Alperen Şengün’ün 23 sayısı Houston Rockets’a yetmedi

NBA'de Memphis Grizzlies, deplasmanda Houston Rockets'ı 129-122 mağlup etti. Milli basketbolcumuz Alperen Şengün, 27 dakika süre aldığı karşılaşmayı 23 sayı ve 5'i hücum olmak üzere 12 ribauntla "double-double" yaparak tamamladı.

NBA'e 11 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda milli oyuncu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, büyük çekişmeye sahne olan maçta Memphis Grizzlies'e 7 sayı farkla yenildi. İki maçını da kazanan Grizzlies'te all-star Ja Morant 49 sayı, 8 asist ve 4 ribauntla takımına galibiyeti getiren oyuncu oldu. John Konchar 17 sayı ve 5 ribaunt, Desmond Bane 14 sayı, 7 asist ve 6 ribauntla mücadeleyi tamamladı.

İki maç sonunda galibiyete ulaşamayan Rockets'ta ise Alperen Şengün, 27 dakika süre aldığı karşılaşmayı 23 sayı ve 5'i hücum olmak üzere 12 ribauntla "double-double" yaparak tamamladı. Jalen Green 33 sayı ve 5 ribaunt, Kevin Porter 18 sayı, 5 ribaunt ve 4 asist, Eric Gordon 17 sayı, 4'er ribaunt ve asistle oynadı.

WARRIORS İLK MAĞLUBİYETİNİ ALDI
Son şampiyon Golden State Warriors, çekişmeli geçen mücadelede Denver Nuggets'a evinde 128-123 yenildi. Sezonun ilk galibiyetine imza atan Nuggets'ta all-star Nikola Jokic 26 sayı, 12 ribaunt ve 10 asistle kariyerinin 77. "triple-double"ına imza attı. Bruce Brown 20, Kentavious Caldwell-Pope 17 sayı, Michael Porter 17 sayı ve 6 ribaunt, Bones Hyland 14 sayı ve 5 asistle skora destek verdi.

İkinci maçında ilk kez kaybeden Warriors'ta Stephen Curry 34 sayı, 5 ribaunt ve 4 asist, Andrew Wiggins 23 sayı ve 8 ribaunt, Klay Thompson 16 sayı, Draymond Green 13 sayı ve 9 asistlik performans sergiledi.

SONUÇLAR
Charlotte Hornets-New Orleans Pelicans: 112-124
Washington Wizards-Chicago Bulls: 102-100
Indiana Pacers-San Antonio Spurs: 134-137
Atlanta Hawks-Orlando Magic: 108-98
Miami Heat-Boston Celtics: 104-111
Brooklyn Nets-Toronto Raptors: 109-105
New York Knicks-Detroit Pistons: 130-106
Houston Rockets-Memphis Grizzlies: 122-129
Minnesota Timberwolves-Utah Jazz: 126-132 (uzatmada)
Golden State Warriors-Denver Nuggets: 123-128
Portland Trail Blazers-Phoenix Suns: 113-111 (uzatmada)

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Alperen Şengün'ün 23 sayısı Houston Rockets'a yetmedi
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