Fenerbahçe Beko’dan Panathinaikos’a tam 107 sayı! EuroLeague’de 7. galibiyet...

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybedenler anısına saygı duruşunda bulunulmasının ardından maçın ilk periyoduna Fenerbahçe Beko etkili başladı.

Calathes, Hayes-Davis ve Pierre ile gelen sayılarla sarı-lacivertlilerin 7-0 öne geçmesi üzerine konuk ekip, periyot bitimine 8 dakika 15 saniye kala molaya gitti. Motley'in pota altı sayılarıyla üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, periyot bitimine 2 dakika kala, Wolters ve Bacon'un üçlük şutlarıyla etkili olan Panathinaikos'a yakalandı: 20-20. Beraberlikten sonra üstünlük kuran konuk ekip, ilk periyodu da 22-25 önde tamamladı.

İkinci periyot başlangıcında bu kez sarı-lacivertliler etkili oynadı. Fenerbahçe Beko'nun, Edwards ve Melih Mahmutoğlu'nun üçlükleriyle bir anda 5 sayılık fark yakalaması üzerine konuk ekip ilk iki dakika sonunda molaya gitti: 30-25. Sarı-lacivertli ekip, Melih Mahmutoğlu'nun üçlüğü, diğer oyuncuların pota altı sayılarıyla devre bitimine 5 dakika kala, 11 sayıyla maçtaki en büyük farkı yakaladı: 41-30. Rakip takımın farkı eritme çabalarına izin vermeyen, Wilbekin'in etkili oyunuyla 15 sayılık üstünlük kuran Fenerbahçe Beko, devreyi 55-40 önde bitirdi.

Üçüncü periyotta oyun üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Beko, özellikle Wilbekin'in üçlükleri ve diğer oyuncuların pota altı katkılarıyla periyot boyunca rahat bir oyun sergiledi. Sarı-lacivertliler, periyot bitimine 1 dakika 24 saniye kala, 22 sayıyla maçtaki en büyük farka (71-49) erişti. Mola almak zorunda kalan rakibin çabası farkı eritmeye yetmedi ve ev sahibi ekip son periyoda 78-55 üstünlükle gitti.

Son periyotta da sarı-lacivertli takım üstünlüğünü elden bırakmadı. Edwards ve Şehmus Hazer'in etkili oyunuyla üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, periyot boyunca, 25, 27, 30 ve 32 sayı farkları yakaladı. Maç bitimine 1 dakika kala 34 sayı ile maçtaki en yüksek farklı yakalayan (105-71) ev sahibi ekip, rahat bir oyun sergilediği maçı 107-77'lik skorla kazanmasını bildi.

Bu sonuçla THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, 8 maç sonunda 7 galibiyet elde ederek liderliğini sürdürdü. Panathinaikos ise 6. kez mağlup oldu.

Fenerbahçe Beko'da Wilbekin 19, Hayes-Davis 16, Edwards 14, Motley ise 10 sayıyla galibiyette başrolü oynadı. Sarı-lacivertlilerde Melih Mahmutoğlu ve Calathes 9'ar sayıyla galibiyete katkı verdi.

Panathinaikos'ta ise Bacon 20, Papagiannis 12, Wolters 11 ve Williams da 10 sayıyla maçı tamamladı.

Salon: Ülker ve Spor Etkinlik

Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Mehdi Difallah (Fransa), Carlos Cortes (İspanya)

Fenerbahçe Beko: Motley 10, Metecan Birsen, Şehmus Hazer 7, Wilbekin 19, Edwards 14, Melih Mahmutoğlu 9, Hayes-Davis 16, Pierre 2, Jekiri 6, Guduric 8, Booker 7, Calathes 9

Panathinaikos: Panagiotis Kalaitzakis 6, Wolters 11, Lee 2, Papagiannis 12, Bochoridis , Williams 10, Georgios Kalaitzakis 3, Bacon 20, Ponitka 7, Grigonis, Mantzoukas, Gudaitis 6

1. Periyot: 22-25

Devre: 55-40

3. Periyot: 78-55