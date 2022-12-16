Anadolu Efes, Partizan’a boyun eğdi

Mücadelenin ilk çeyreği 14-10'luk Partizan üstünlüğü ile geçilirken, devreye 37-28'lik Anadolu Efes üstünlüğü ile gidildi. Üçüncü çeyrekte etkili olan Partizan farkı bir sayıya kadar indirdi ve çeyrek 54-53'lük Anadolu Efes üstünlüğü ile tamamlandı. Çekişmeli geçen son çeyreğin ardından ise kazanan 3 sayı farkla Partizan oldu.

Partizan'da Dante Exum, Kevin Punter Jr. ve James Nunnaly 18, Matthias Lessort 13 sayı ile oynarken, Anadolu Efes'te Beaubois 30, Ante Zizic 20 ve Micic 14 sayı kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Anadolu Efes Turkish Airlines Euroleague'de 7. mağlubiyetini aldı.

