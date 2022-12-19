Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Euroleague 2023 Final-Four'a Kaunas ev sahipliği yapacak!
Giriş Tarihi: 19.12.2022 16:13

Euroleague 2023 Final-Four'a Kaunas ev sahipliği yapacak!

DHA
Euroleague 2023 Final-Four’a Kaunas ev sahipliği yapacak!

Euroleague yönetimi, 2022-2023 Turkish Airlines Euroleague Final-Four organizasyonunun 19-21 Mayıs tarihleri arasında Litvanya'nın Kaunas şehrinde düzenleneceğini açıkladı.

Euroleague'de Final-Four organizasyonuna ev sahipliği yapacak şehir belli oldu. Organizasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2023 yılında Final-Four'a Litvanya'nın Kaunas şehrindeki Zalgirio Arena ev sahipliği yapacak.

Konuyla ilgili düşüncelerini paylaşan Euroleague Başkanı Dejan Bodiroga, "Organizasyona ev sahipliği yapan şehirler listesinde Kaunas'ı görmekten mutluluk duyuyoruz. Kaunas şehrine ve Zalgiris Kaunas'a Final Four'a ev sahipliği yapma konusundaki bağlılıkları ve ilgileri için teşekkür etmek istiyorum. Birlikte şüphesiz tüm hayranlarımıza unutulmaz bir anı daha yaşatacağız" diye konuştu.

Öte yandan Euroleague yönetimi, 2023-2024 sezonunda ise Final-Four organizasyonunun Almanya'nın Berlin şehrindeki Mercedes-Benz Arena'nın ev sahipliğinde düzenleneceğini belirtti.

EN ÇOK OKUNANLAR

TOKİ SON DAKİKA: Orta gelirliye konut kampanyası için ilk detaylar! İşte kredi, faiz ve ödeme planı
EYT SON DAKİKA: Tabloya bak öğren! Emeklilik için borçlanma hesapları netleşti: Milyonların gözü o tarihe döndü
6 yaşındaki çocuk gelin skandalında yeni gelişme: O rapor ortaya çıktı
TERA YATIRIM halka arz sonuçları yayında! Tera Yatırım halka arz borsada ne zaman işlem görecek, eşit mi oransal mı?
Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması: 6'lı masa isterse elbette aday olurum! İmamoğlu'nun çağrısını sosyal medyadan öğrendim
YALI ÇAPKINI 14. BÖLÜM FRAGMANI STAR TV İZLE | Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?
KYK burs/kredi ücretleri ödeme GSB takvimi | 2022-2023 KYK bursu ne zaman yatacak, hangi tarihte ödenecek, toplu mu yatacak?
ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: Bakan Bilgin tarih vererek duyurdu: Uzlaşma sağlayacağız!
Son dakika: Türkiye Elif Nur Tiftik'i konuşuyor: Babaanne Cihangül Kurumlu hakkında flaş gelişme!
Ucuz deterjanda raf oyunu! Zincir marketlerin son hedefi: Boron
ARKADAŞINA GÖNDER
Euroleague 2023 Final-Four'a Kaunas ev sahipliği yapacak!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA