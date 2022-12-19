Fenerbahçe Beko, Kostas Antetokounmpo transferini açıkladı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Yunan pivot Kostas Antetokounmpo'yu kadrosuna dahil etti. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Antetokounmpo ile bu sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Bu anlaşmanın kulübümüze ve Kostas Antetokounmpo'ya hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Basketbola Yunanistan'da Filathlitikos'ta başlayan Antetokounmpo, 2017-2018 sezonunda Dayton Üniversitesi'nde oynadı. 2018 NBA Draft'ında 2. tur 60. sıradan Philadelphia 76ers tarafından seçilen Yunan basketbolcu, ardından Dallas Mavericks'e takaslandı. 2018-2019 sezonunu Dallas Mavericks ile G-League ekiplerinden Texas Legends'da geçiren Antetokounmpo, Dallas Mavericks ile 2 NBA maçında forma giydi.

Antetokounmpo, 2019-2020'de Los Angeles Lakers ile sözleşme imzalarken, ilk sezonunda 4 NBA maçında forma giydi. Bir sonraki sezon 15 NBA maçında oynayan Yunan basketbolcu, Los Angeles Lakers formasıyla 2020'de NBA şampiyonluğu yaşadı.

Daha sonra Fransa temsilcisi ASVEL ile anlaşan Antetokounmpo, bu yılın yazında tekrar Amerika'ya dönme kararı aldı ve bir başka NBA ekibi Chicago Bulls ile iki yönlü sözleşme imzalayarak G-League ekiplerinden Windy City Blues forması giydi. Kostas Antetokounmpo, bu sezon G-League'de çıktığı 12 maçta 11,7 sayı, 6,3 ribaunt, 1,6 asist ve 1,3 blok ortalamaları yakaladı.