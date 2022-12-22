Fenerbahçe Beko’da kan kaybı devam ediyor! Ülker Sports Arena’da Obradovic’e sevgi seli...

FENERBAHÇE BEKO'NUN 5. MAĞLUBİYETİ

Bu sonuçla THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, 15 maç sonunda 5. kez mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, bu ligde üst üste 3. kez mağlubiyet yaşadı. Obradovic'in Partizan'ı ise galibiyet sayısını 6'ya çıkardı.

Parkeye sakatlıkları bulunan Bjelica ve Motley'den yoksun çıkan Fenerbahçe Beko'da, sakatlıktan dönen Willbekin uzun bir aradan sonra ilk kez oynadı. Sarı-lacivertlilerde Willbekin 14, Pierre 13, Calathes 11 sayı buldu.

Partizan'da Lessort ve Punter'in 12'şer, Exum'un da 10 sayısı galibiyete katkı verdi.

Öte yandan Fenerbahçe Beko'nun 3 gün önce transferini açıkladığı Yunan pivot Kostas Antetokounmpo da ilk kez kadroya dahil edildi.