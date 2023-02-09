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Giriş Tarihi: 9.2.2023 10:57 Son Güncelleme: 9.2.2023 10:59

Cedi Osman'dan deprem paylaşımı! "Dualarım, kalbim, aklım sizinle"

İHA
Cedi Osman’dan deprem paylaşımı! Dualarım, kalbim, aklım sizinle

NBA'de Cleveland Cavaliers'ta forma giyen Cedi Osman, yaşanan depremden dolayı çok üzgün olduğunu belirterek, "Takım ve bireysel olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz" dedi. Cleveland Cavaliers'ın evinde Detroit Pistons ile oynadığı maç öncesinde depremde hayatını kaybedenlerin anısına saygı duruşu yapıldı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde ciddi hasarlara sebep olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, NBA'de Cleveland Cavaliers'ın Detroit Pistons'u konuk ettiği karşılaşma öncesinde, hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşu yapıldı. Saygı duruşunun ardından Rocket Mortgage FieldHouse'da milli basketbolcu Cedi Osman'ın yardım çağrısında bulunduğu video paylaşıldı.

"DUALARIM, KALBİM, AKLIM SİZİNLE"
Cleveland'ın sosyal medya hesabından da paylaşılan videoda Cedi Osman, "Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle çok üzgünüm. Tüm halkımıza geçmiş olsun. Enkaz altındakilere bir an önce ulaşılmasını diliyorum. Dualarım, kalbim, aklım sizinle. Takım ve bireysel olarak da elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Bir daha böyle felaketler yaşanmaması dileğiyle" ifadelerini kullandı.

CLEVELAND'DAN DESTEK
Öte yandan Cleveland Cavaliers'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise, "Türkiye ve çevre bölgelerdeki yıkıcı depremlerden etkilenenlere yardım sağlayan yerel ve ulusal kuruluşlara destek olmak için çalışıyoruz" denildi.

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Cedi Osman'dan deprem paylaşımı! "Dualarım, kalbim, aklım sizinle"
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