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Giriş Tarihi: 13.2.2023

Nilay Aydoğan’dan acı haber

Nilay Aydoğan’dan acı haber
7.7 büyüklüğündeki Malatya'da depremde enkaz altında kalan ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Çankaya Üniversitesi Spor Kulübü'nün milli basketbolcusu Nilay Aydoğan yaşamını yitirdi. Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada "ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Çankaya Üniversitesi'nin milli oyuncusu Nilay Aydoğan'ın Deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah'tan rahmet ailesine, yakınlarına ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı. TFF 2. Lig takımlarından İskenderunspor'da kaleci antrenörü Uğur Kurt da deprem felaketinde hayatını kaybetti. Kahramanmaraş bölgesi Tekvando Milli Takım Antrenörü Cemal Toman ve eşi Songün Toman'ın vefat ettiği bildirildi.

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Nilay Aydoğan’dan acı haber
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