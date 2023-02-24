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Giriş Tarihi: 24.2.2023 16:27

Tofaş, ABD'li uzun forvet Brady Manek'i transfer etti

AA
Tofaş, ABD’li uzun forvet Brady Manek’i transfer etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, ABD'li uzun forvet Brady Manek'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Avusturalya temsilcisi Perth Wildcats takımında forma giyen 25 yaşında, 2.06 boyundaki Manek ile anlaşma sağlandı.

North Carolina Üniversitesi mezunu olan ve 2021-2022 sezonunda North Carolina Tar Heels ile Amerikan Kolej Basketbol Ligi (NCAA) finali oynayan Manek, ilk profesyonel sezonunu bu yıl Avusturalya'da geçirdi.

Manek, 2022-2023 sezonunda Perth Wildcats takımında çıktığı 30 maçta 28.3 dakika süre, 13.1 sayı, 5.3 ribaund, 1.6 asist ortalamalarına imza attı. ABD'li oyuncu, takımıyla son maçını 12 Şubat 2023 tarihinde Avusturalya Ligi (NBL) play-off çeyrek finalinde Cairns Taipans'a karşı oynadı.

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Tofaş, ABD'li uzun forvet Brady Manek'i transfer etti
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